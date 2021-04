Campioana cu 15 titluri nationale, de meserie nutritionist, e antrenata de mama ei: "Era in carucior cand a auzit primul pocnet de pistol"

Are 15 titluri de campioana nationala la 60m si 100m garduri

La 27 de ani, Anamaria Nesteriuc nu isi vede viata fara atletism , sportul pe care il practica de la 12 ani, datorita mamei sale, care ii este si antrenoare."Mi-am petrecut copilaria pe stadion, pe vremea aceea parintii mei erau amandoi antrenori de atletism si, neavand cu cine sa ma lase acasa, ma luau cu ei pe stadion", isi aminteste sportiva.Pana acum, Ana are 15 titluri de campioana nationala in sala si in aer liber, in probele de 60m garduri si 100m garduri si este de doua ori campioana balcanica in proba de 60m garduri.Mama sportivei, Doinita Nesteriuc, fosta atleta in proba de garduri, isi pregateste fata inca de cand aceasta a pasit in lumea atletismului."Era in carucior, eram in Cluj-Napoca, atunci a auzit primul pocnet de pistol, i-am pus degetele la urechi sa nu se sperie. Deja la al treilea s-a obisnuit", si-a amintit Doinita Nesteriuc.Inca de cand era insarcinata, Doinitei Nesteriuc i s-a spus ca fata sa ii va calca pe urme. Ea povesteste o intamplare petrecuta in aceea perioada, in care si antrena. "Cand eram insarcinata in cinci luni si jumatate m-am suparat putin pe trei baieti din grupa care faceau prostioare din punct de vedere tehnic si am incercat sa le arat cum este corect. Eu lucram cot la cot cu copiii. Am agatat primul gard, l-am agatat pe al doilea si la al treilea am cazut pe burta. Nu am patit nimic, dar colegii mei din stadion au amutit. Unul dintre ei mi-a zis "fiica-ta o sa ajunga campioana in aceasta proba". Si pana la urma s-a adeverit", a mai spus Doinita.Pe langa atletism, Ana mai are si o alta pasiune. De un an este nutritionist la o clinica din Cluj-Napoca."Eu ma ocup bineinteles si de partea alimentara si lucrez cu o clinica, imi fac programul ca sa pot merge si la antrenamente", spune Anamaria Nesteriuc.Mama are cel mai mult de "suferit" din pricina noului job al fetei sale. "M-a omorat si acasa, sta numai cu ochii pe mine, "ai grija ce combinatii faci, nu pune uleiul acesta, nu face aia". E pasiunea ei. Initial, a vrut sa faca farmacie, dupa care a descoperit aceasta specializare tot in cadrul facultatii de farmacie", a explicat Doinita Nesteriuc, antrenoarea Anamariei Nesteriuc.Anamaria Nesteriuc are un palmares impresionant in proba sa preferata din atletism, gardurile. Sportiva este de 8 ori campioana nationala in sala la 60m garduri si de 7 ori in aer liber la 100m garduri. Are si doua titluri de campioana balcanica in sala.De asemenea, detine zeci de medalii de argint si bronz la campionatele balcanice de sala si in aer liber. In 2017, la Campionatul Mondial Universitar, a castigat medalia de bronz cu stafeta de 4x400m si s-a clasat pe locul 5 in proba de 100m garduri. La Campionatele europene indoor si outdoor a ajuns pana in semifinale. In 2021, s-a intors acasa de la Ostrava, unde a participat la un concurs alaturi de atleti importanti din Europa, cu medalia de argint, in proba de 60m garduri, iar la Openul Serbiei a castigat aurul in aceeasi proba.