O fosta campioana mondiala, ucisa de o avalansa. Sportiva era nepoata unui celebru inventator. Unde s-a intamplat tragedia

Le Matin a dezvaluit ca in avalansa a murit si un alt francez, Bruno Cutelli, ghid si salvator. Salvamontistii au ajuns cu elicopterul la locul avalansei , dar cele doua persoane erau deja decedate.Julie a devenit campioana mondiala de snowboardcross in 1999, la Berchtesgaden (Germania). Ea castigat si o medalie mondiala de argint la slalom paralel, in 2003, la Kreischberg (Austria), si a obtinut noua victorii in Cupa Mondiala, in care a triumfat in 2004.Ea a concurat la Jocurile Olimpice de iarna din 2006 de la Torino, terminand pe locul 6 la slalom paralel, la fel ca in 2002, la Salt Lake City. Pomagalski s-a retras in 2007.Fosta sportiva era nepoata lui Jean Pomagalski, cel care a inventat teleschiul, in 1934, si a fondat marca Poma, in 1947.