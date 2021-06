Schimbare de lideri in Campionatul National de Viteza in Coasta

Pentru Mirea a fost prima victorie din cariera. La prima sa cursa de viteza in coasta din acest an si la debutul in acest tip de competitii cu un prototip Radical, Mirea a reusit sa domine ambele zile de pe Transalpina si si-a adjudecat victoria, fiind mai rapid cu 1,68 de secunde decat Silviu Dumitrescu, al doilea clasat. Al treilea in weekend, Octavian Ciovica, a profitat de clasarea modesta a lui Costel Casuneanu si l-a intrecut in topul Categoriei II. Ciovica are 52 de puncte, iar Casuneanu 47 dupa primele trei runde.Pe traseul care i-a adus titlul in 2019, Mihai Leu s-a impus fara emotii la Categoria I, fiind mai rapid cu peste 8 secunde decat Alexandru Pitigoi ( Porsche 911 GT3 Cup) si cu 19,7 secunde decat castigatorul etapei precedente Calin Manitiu (Subaru Impreza N12). Victoria de pe Transalpina l-a readus pe Leu pe primul loc in clasamentul categoriei. Cu 52 de puncte in 3 runde, fostul campion mondial la box are 12 lungimi in fata lui Manitiu si 15 fata de Dudu Senchea, fiind mare favorit sa castige titlul pentru al treilea an consecutiv.Federatia Romana de Automobilism Sportiv a anuntat un calendar cu 9 etape in acest sezon de viteza in coasta, iar in realizarea clasamentului final vor fi luate in calcul cele mai bune 7 rezultate.