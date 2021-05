Nume surpriza la Campionatul National de Super Rally, editia 2021, care incepe la Mangalia

Un total de 30 de piloti vor fi sambata dimineata la primele manse de recunoasteri. Lista e deschisa de campionul national din 2019, Costel Casuneanu, dar si de Dani Otil , castigatorul singurei etape organizate in sezonul 2020 si totodata castigator al etapei din 2019 de la Mangalia. Casuneanu va concura pe Skoda Fabia R5, model dedicat raliurilor, iar Otil pe un prototip Radical SR1. De asemenea, primul campion de super rally, Vlad Cosma, va fi la Mangalia cu un Peugeot 208 R2.Mihai Leu, in calitate de promotor si concurent, a lasat celebrul Ferrari 458 Challenge si va pilota si el un model Radical, prototip cunoscut pentru performantele de pe circuit. "E o premiera pentru mine, dar imi doresc sa lupt pentru primul loc, iar pe un circuit stradal e mai complicat cu Ferrari", a spus Leu, campion national atat la raliuri, cat si la viteza in coasta.Fostul campion national absolut de raliuri, Vali Porcisteanu, revine in actiune cu ocazia etapei de la Mangalia, in aceeasi situatie aflandu-se si unul dintre cei mai experimentati piloti romani, Danny Ungur, acum si vicepresedinte al Federatiei Romane de Automobilism Sportiv. Acesta din urma a ales sa concureze la Mangalia pe un model Mitjet 1300, cunoscut pentru etapele internationale de turisme.Favoritul local Emil Ghinea a ales sa vina la start cu doua masini, un Reunalt Clio V6, dar si un monopost Norma M20. "Voi merge pe ambele. Initial am zis sa concurez pe Clio pentru ca e mai simplu pe acest traseu, dar toata lumea vrea sa vada Norma in actiune. Abia astept sa concurez din nou acasa", a spus Ghinea.Vineri seara, de la ora 20:00, va avea loc o prezentare oficiala a celor 28 de concurenti, iar sambata dimineata prima etapa din Campionatul National de Super Rally powered by Superbet va debuta cu mansele de recunoasteri. Incepand cu ora 12:15 va incepe mansa finala pentru stabilirea castigatorilor la open, unde vor concura primii 12 clasati dupa calificari.