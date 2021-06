Doi piloti romani cauta performanta la Campionatul Europeanul din Letonia

Simone Tempestini vizeaza un loc pe podium la general, in timp ce Norbert Maior, dupa locul 2 in prima runda, isi doreste o clasare in topul diviziei ERC3 Junior.Tempestini a fost nevoit sa abandoneze in startul sezonului din Polonia dupa ce cutia de viteze a cedat dupa numai patru probe speciale. Alaturi de copilotul Sergiu Itu, cvintuplul campion national absolut al Romaniei pe acelasi model Skoda Fabia Rally2 evo. Raliul Letoniei este una dintre primele competitii internationale la care Tempestini a luat startul in cariera, participand pana acum de 3 ori."Din pacate, in Polonia nu a mers cum ne-am dorit, desi am inceput bine etapa, cu locul 5 la general. Problemele tehnice au decis soarta etapei pentru noi, dar avem o dorinta mare sa aducem un rezultat bun pentru Romania in Letonia", a spus Tempestini inainte cursei care va debuta joi.In schimb, echipajul format din fratii Norbert si Francesca Maior, ambii legitimati tot la Napoca Rally Academy, a ajuns cu entuziasm in Letonia dupa locul 2 ocupat la ERC3 Junior. "Macadamul este suprafata noastra preferata si abia asteptam sa luam startul in Letonia. Pozitia din Polonia ne da incredere ca putem obtine o noua clasare in top", a declarat Norbert, care la 22 de ani este considerat unul dintre cei mai talentati piloti de raliuri din Romania.Cele doua echipaje, care fac parte din lotul national de raliuri anuntat de Federatia Romana de Automobilism Sportiv, au primit sustinere si din partea Ministerului Tineretului si Sportului pentru a lua parte la competitia continentala.Etapa din Letonia are la start peste 60 de echipaje internationale, iar printre cei care vor concura se numara rusul Alexey Lukyanuk, norvegianul Andreas Mikkelsen, polonezul Mikolaj Marczyk sau irlandezul Craig Brian.