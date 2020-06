Campionatul National Auto de Super Slalom debuteaza la Ploiesti, fara spectatori

Ziare.

com

Potrivit unui comunicat transmis, luni, de organizatori, competitia va purta titulatura de "Trofeul Ploiesti" si va reuni 50 de piloti de toate varstele, care isi vor etala indemanarea contracronometru pe traseul de concurs."Din cauza situatiei existente, pilotii nu vor avea parte de sustinerea publicului. Ne bucuram, totusi, ca incepem campionatul intr-un oras ca Ploiestiul, unde am gasit imediat sustinerea autoritatilor pentru ca aceasta etapa sa se desfasoare in Parcul Municipal Vest.Spectatorii din Ploiesti pasionati de astfel de evenimente vor avea ocazia prin intermediul presei sa afle ce se va intampla la prima etapa a Campionatului National de Super Slalom, practic un campionat de indemanare, care sta la baza automobilismului", a declarat, conform comunicatului, organizatorul Teodor Gheorghe, presedinte al GT Auto Club Sportiv.Sambata, cei peste 50 de piloti inscrisi la aceasta etapa vor avea antrenamentele libere, in intervalul orar 14,00-20,00, in timp ce duminica, incepand cu ora 10,30 se va desfasura antrenamentul cronometrat, urmat de cele doua manse de concurs. Festivitatea de premiere este programata in jurul orei 17,30.Competitia de la Ploiesti este organizata sub egida Federatiei Romane de Automobilism Sportiv.