Sacrificiile enorme ale canotorilor romani in drumul spre medaliile olimpice: "Primul lucru va fi sa o strang pe mama in brate"

"Victoria e foarte importanta pentru noi, aceste rezultate ne dau incredere pentru munca pe care am depus-o in aceste patru luni in Italia. Primul lucru cand voi ajunge acasa va fi sa o strang pe mama in brate", a spus Amalia Beres, care a cucerit medalia de aur la Campionatele Europene de la Varese in proba de 8+1. Componenta a echipajului de dublu vasle feminin, medaliat cu aur la Campionatele Europene, Simona Radis, a afirmat ca este pregatita alaturi de colega sa Nicoleta-Ancuta Bodnar sa obtina aurul olimpic la Tokyo."Am venit mai puternice de la aceste campionate europene si suntem pregatite pentru a aduce aurul de la Jocurile Olimpice. Aceasta victorie ne da incredere pentru Jocurile Olimpice, am demonstrat ca nu a fost o intamplare medalia de anul trecut, antrenamentele au fost facute cu seriozitate si asta s-a vazut acum", a spus Radis, luni, la Complexul Sportiv National Snagov.Gianina-Elena Beleaga, medaliata cu argint la simplu vasle feminin, categorie usoara, a afirmat ca intrecerea de la Varese a fost apogeul celor 4 luni si jumatate de pregatire in Italia: "La inceput a fost grea aceasta perioada, pentru ca noi ne asteptam sa petrecem sarbatorile alaturi de familie, insa a fost mai bine asa sa ramanem acolo, pentru ca ar fi fost foarte riscant sa ne intoarcem in tara si apoi sa ne ducem din nou in Italia in cantonament. A fost un cantonament foarte bun, am progresat foarte bine din noiembrie pana acum, s-a vazut la acest campionat, a fost apogeul acestui cantonament".Ea a spus ca alaturi de colegele sale, Ionela-Livia Cozmiuc si Elena-Iuliana Mihai, care s-au clasat pe locul patru in finala probei de dublu vasle feminin, categorie usoara, vor incerca sa alcatuiasca cea mai rapida barca pentru Jocurile Olimpice."Numarul mare de medalii ne da incredere in noi, ceea ce ne va ajuta la Jocurile Olimpice. Este foarte important pentru mine acest rezultat, imi stiam potentialul, dar aveam nevoie de aceasta experienta de la acest concurs. M-a intarit mai tare, am capatat experienta necesara pentru Jocurile Olimpice. Vom incerca sa facem barca de dublu vasle categoria usoara cea mai rapida pentru Jocurile Olimpice. Acum avem o mica vacanta, o sa profit de ea sa imi vad familia si apoi ma voi intoarce la Snagov pentru ca treaba nu s-a terminat", a mai spus Beleaga.Ionela-Livia Cozmiuc a declarat ca lacul va fi cel care va decide componenta barcii de dublu vasle feminin, categorie usoara, si nu ea sau colegele sale Elena-Iuliana Mihai sau Gianina-Elena Beleaga: "Suntem pentru prima data in aceasta formula. Vom incerca sa gasim cea mai rapida formula pentru Jocurile Olimpice, dar alegerea o va face lacul, nu o vom face nici noi, nici antrenorii".Sergiu Bejan, din barca de opt plus unu masculin, medaliat cu argint, s-a aratat increzator in sansele echipajului sau in viitor."A fost greu sa stam departe de casa, dar asta ne-a ajutat sa progresam. Daca la campionatul european de anul trecut am luat bataie la o secunda si jumatate, acum au fost doar 54 de sutimi, viitorul suna bine. Si suntem increzatori ca pe viitor vom scoate rezultate si mai bune. Daca mai prindem un astfel de cantonament cred ca o sa primim cetatenie italiana", a spus Bejan.Cosmin Pascari, de la patru rame masculin, a afirmat ca visul sau este sa obtina o medalie de aur la Jocurile Olimpice: "Mai avem de munca, visul nostru este o medalie de aur la Jocurile Olimpice. Suntem mandri de munca pe care am avut-o in Italia, totul se vede in aceasta medalie".Componentul barcii de dublu rame masculin, Ciprian Tudosa, care s-a clasat, alaturi de Marius Cozmiuc, pe locul 4, fiind la 76 de sutimi de medalia de bronz, a afirmat ca se bucura ca nu s-a clasat pe podium, pentru ca va avea o motivatie mai mare la Jocurile Olimpice."A fost mai special fata de anul trecut. Cred ca a fost bine ca am obtinut acest acest loc. E mai bine decat daca obtineam victoria, asa vom fi mult mai determinati la Jocurile Olimpice, unde speram sa fim in cea mai buna forma", a spus Tudosa.La Campionatele Europene de la Varese, Romania a cucerit medalii de aur la dublu vasle feminin (Nicoleta-Ancuta Bodnar si Simona Geanina Radis) si opt plus unu feminin (Maria-Magdalena Rusu, Viviana-Iuliana Bejinariu, Georgiana Dedu, Maria Tivodariu, Ioana Vrinceanu, Amalia Beres, Madalina Beres, Denisa Tilvescu si Daniela Druncea), iar medaliile de argint au fost obtinute la dublu rame feminin (Adriana Ailincai si Iuliana Buhus), simplu vasle feminin, categorie usoara (Gianina-Elena Beleaga), patru rame masculin (Mihaita-Vasile Tiganescu, Mugurel Vasile Semciuc, Stefan-Constantin Berariu si Cosmin Pascari) si opt plus unu masculin (Alexandru Chioseaua, Florin-Sorin Lehaci, Constantin Radu, Sergiu-Vasile Bejan, Vlad-Dragos Aicoboae, Constantin Adam, Florin Arteni-Fintinariu, Ciprian Huc si Adrian Munteanu).Romania a incheiat pe locul patru in clasamentul general pe medalii (2-4-0), dupa Marea Britanie (5-4-3), Italia (3-3-2) si Olanda (2-4-3).