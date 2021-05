Costel Casuneanu e gata sa isi apere titlul la super rally

Pilotul bacauan vrea sa isi apere si titlul la super rally, competitie care va debuta sambata la Mangalia. Pe o Skoda Fabia R5, Casuneanu a fost pe 4 la general si pe primul loc la Categoria I in runda de la Rasnov, rezultat care l-a adus in fotoliul de lider al campionatului de viteza in coasta. Cu 43 de puncte, acesta are cu 6 mai multe decat Octavian Ciovica."Daca eram mai atent, as fi terminat pe primul loc, insa per total sunt multumit deoarece am bifat al doilea podium consecutiv la categorie. Nu ma numaram printre favoriti la inceputul sezonului si faptul ca sunt pe 1 acum e o bucurie pentru mine", a spus pilotul.Obiectivul principal pentru Casuneanu ramane insa apararea titlului cucerit in Campionatul National de Super Rally, care va avea prima etapa din acest sezon la finalul acestei saptamani la Mangalia."Acum doi ani am terminat pe podium la Mangalia, vreau sa fiu din nou in topul clasamentului. Va fi o cursa importanta deoarece si-au anuntat multe nume mari prezenta la start, dar abia astept. E o provocare pentru mine", a adaugat Costel Casuneanu.