Jocurile Olimpice 2020: Masuri stricte impuse de organizatori. Cat de des vor fi testati sportivii de Covid-19

Masurile au fost prezentate jurnalistilor dupa o reuniune a comisiei de coordonare dintre guvernul nipon si organizatorii JO 2020, care au analizat tema evitarii infectarii cu noul coronavirus inca din luna septembrie.Orice strain care intra in Japonia, fie sportiv, fie spectator, trebuie sa efectueze un test pentru depistarea Covid-19 cu 72 de ore inainte de zbor, iar acestia vor fi supusi unui alt test cand vor ajunge pe aeroportul de la destinatie. In acest fel nu va fi nevoie de o perioada de carantina de doua saptamani, conform protocoalelor actuale de sanatate.Autoritatile vor solicita ca fiecare vizitator sa descarce o aplicatie de control al infectarilor pe telefonul lor mobil, in care vor fi notificati daca au avut contact cu o persoana bolnava de Covid-19.In principiu, sportivii participanti la Jocurile Olimpice vor fi testati la fiecare 96 sau 120 de ore, chiar daca rezultatele sunt negative.De asemenea, sportivii vor fi testati la intrarea in Satul Olimpic, la unele arene olimpice, inainte si dupa participarea la competitiile sportive, chiar daca nu prezinta simptome.In cazul unui test pozitiv, sportivii vor fi testati din nou imediat, pentru a se confirma ca nu este vorba de un rezultat fals pozitiv, asa cum s-a intamplat cu gimnastul japonez Kohei Uchimura care a participat la o competitie la Tokyo in luna noiembrie.Numarul sportivilor asteptati la Tokyo este estimat la circa 11.000.JO 2020 trebuiau sa inceapa pe 24 iulie, dar evenimentul a fost amanat cu un an si va debuta pe 23 iulie 2021 din cauza pandemiei de coronavirus.