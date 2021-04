Catalina Ponor, sfaturi pretioase pentru tinerele gimnaste: "Am trecut peste dureri, peste momente neplacute" VIDEO

In cadrul interviului, Catalina s-a referit la bucuria de a face sport si la beneficiile miscarii fizice. "Sportul m-a educat in primul rand, in al doilea rand mi-a dat o disciplina, m-a invatat ce inseamna munca, sa vad cat de puternica pot sa fiu", a declarat constanteanca.De asemenea, ea a tinut sa le ofere sfaturi tinerelor fete care imbratiseaza pasiunea pentru gimnastica. "Daca ele considera ca asta e menirea lor, sa mearga mai departe orice ar fi, sa aiba curaj, sa vada ca sportul e frumos si te ajuta, asa cum am patit si eu, sa treci peste dureri, peste momente neplacute, peste tot felul de incidente", a completat Catalina Ponor.Ponor a subliniat si trei calitati cu care o gimnasta ramane in urma practicarii acestei discipline sportive."Fair-play-ul, stim cand sa cedam si cand altul e mai bun decat noi. Apoi disciplina e un lucru de baza pe care ti-l da sportul. Si cred ca faptul ca spunem verde in fata, nu ne este frica sa spunem ce avem in cap", a spus Catalina, participanta la trei Olimpiade."Cu totii stim ca Olimpiada e cel mai important concurs, m-a influntat intr-un mod placut, tocmai de asta mi-am dorit sa ajung la trei editii. Sunt momente unice, momente pe care nu le putem descrie in cuvinte, vor ramane acolo pentru totdeauna", a mai afirmat Ponor.