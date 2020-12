Cati bani se vor investi in sportul din Romania pana in 2024. Marile obiective de infrastructura din programul de guvernare

La fel ca in programele anterioare, sunt promise o sala polivalenta si un patinoar in Bucuresti, obiective nerealizate pana in prezent, dar si construirea in tara a unui numar de 12 complexuri sportive cu o capacitate cuprinsa intre 3.000 si 30.000 de locuri, opt bazine olimpice, cinci sali polivalente, cu o capacitate cuprinsa intre 5.000 si 16.000 de locuri si cinci patinoare artificiale pentru competitii.Citeste si: Cine e Eduard Novak, propunerea de ministru la Tineret si Sport. Dramele din viata personala si marele scandal in care a fost implicat "Investitii sustinute in infrastructura sportiva pe tot teritoriul tarii, in conformitate cu Planul National de Investitii si Relansare Economica:- construirea a 3 centre de pregatire si competitie noi in diverse zone ale tarii atent selectionate prin strategiile de dezvoltare locala si prin strategiile integrate de dezvoltare regionala;- noua Sala Polivalenta si un nou patinoar in Bucuresti, care sa corespunda normelor internationale in domeniu si sa permita organizarea competitiilor de anvergura;- construirea a 12 complexuri sportive cu o capacitate cuprinsa intre 3.000-30.000 de locuri, a 8 bazine olimpice, a 5 sali polivalente, cu o capacitate cuprinsa intre 5.000-16.000 de locuri, a 5 patinoare artificiale pentru competitii, a 250 de sali de sport scolare, a 45 de bazine didactice, a 400 de baze sportive, a 10 centre sportive de performanta pentru sporturi olimpice, care sa cuprinda sali de antrenament, scoala, internat, cantina, scoala de antrenori, centru medical. 3 velodroame cu o capacitatede 1000-3000 de locuri (acestea se pot include si in multifunctionala), 3 centre de bike park, bmx, pumptrack, freestyle (acestea pot fii anexate velodroamelor), 3 bike parcuri pentru downhill (acestea trebuie construite pe partiile de schii existente).Pentru realizarea acestui obiectiv este estimata o alocare bugetara de trei miliarde de euro", se arata in programul de guvernare.- Reformarea sistemului sportiv romanesc prin redefinirea cadrului legislativ care sa asigure participarea, practicarea, performanta si excelenta sportiva;- Dezvoltarea sportului de masa;- Sprijinirea sportului de performanta;- Dezvoltarea infrastructurii sportive printr-un plan de investitii integrat, prin colaborarea autoritatilor publice centrale, a autoritatilor publice locale si a sectorului privat;- Imbunatatirea finantarii sportului;- Sisteme informatice integrate pentru sport;- Cercetarea stiintifica si inovarea in sport;- Dezvoltarea resursei umane.Un obiectiv important, avut in vedere de noul guvern, este sustinerea miscarii sportive in eforturile de a lua masuri care sa vizeze combaterea coruptiei in sport ( dopaj , manipularea competitiilor) si de a promova transparenta decizionala.Guvernul isi mai propune sa asigurare toate conditiile de pregatire si concurs pentru loturile care s-au calificat sau se afla in curs de calificare la Jocurile Olimpice de la Tokyo si sa coordoneze eforturile administratiei publice centrale si locale pentru desfasurarea in bune conditii a meciurilor din cadrul Turneului Final al Campionatului European de Fotbal Euro 2020, care ar putea fi gazduite de Bucuresti in iunie 2021, in functie de contextul pandemic.Programul de vouchere pentru echipament sportiv, initiat de ministrul Ionut Stroe , va continua si va fi extins de la 30.000 de beneficiari la 100.000.Presedintele Federatiei Romane de Ciclism si singurul campion paralimpic din istoria Romaniei, Eduard Novak, este propunerea coalitiei PNL USR -PLUS- UDMR pentru ocuparea functiei de ministru al Tineretului si Sportului.