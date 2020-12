Ce planuri are noul ministru de la Tineret si Sport: "Copiii trebuie sa stie sa inoate si sa patineze". Cum vrea sa se inceapa fiecare zi de scoala

"Imi doresc ca fiecare copil sa stie sa inoate si sa patineze. Minim. Si trebuie implicat sistemul educational in sport. Haide sa gasim alta formula de educatie fizica, 45 de minute de stretching plus nutritie. Eu as propune ca prima ora in fiecare zi sa fie 45 de minute de gimnastica si nutritie, dupa aceea suntem fresh, putem sa incepem sa invatam", a spus singurul campion paralimpic al Romaniei la Digi24. Ca exemplu, Novak a oferit cazul fostului primar din Miercurea Ciuc, care a cerut scolilor ca fiecare clasa sa mearga saptamanal cu copiii la inot si la patinaj De asemenea, ministrul a criticat modul in care unii profesori de sport si-au desfasurat orele online pe timp de pandemie, cerandu-le copiilor sa faca sarituri in casa, exact ca intr-o sala de sport."Nu are sens. Sarituri? Pentru ce? Poti sa faci altceva. Sotiile noastre se uita la gimnastica pe YouTube, se pot abdomene sau orice, simplu, numai ca sa invatam sa ne miscam, aceasta este prima faza. Dupa aceea, putem sa trecem la alta faza. Sa invatam sa ne miscam periodic", a precizat Eduard Novak.Citeste si: VIDEO Un fotbalist i-a aratat arbitrului, cu telefonul mobil, ca a gresit, dar a fost eliminat. Jucatorul a avut dreptate