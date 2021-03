"Ceausescu ura sportul". Ce a propus dictatorul pentru a face economii

Edificatoare in acest sens este o stenograma din 1983 a CC al PCR, imediat dupa Universiada de la Edmonton. Cum Romania se clasase abia pe locul 5 in clasamentul pe medalii, fata de pozitia a doua obtinuta la Bucuresti in 1981, dictatorul comunist indemna sa nu mai trimitem un staff tehnic numeros la competitiile ulterioare si totodata sa nu ne mai bazam pe sporturile pe echipe, ci pe cele individuale. Totul pentru a mai reduce din costuri."Cred ca la o serie de discipline - ma refer si la Universiada - sa nu mai mergem pe echipe mari, cum am mers la baschet , spre exemplu, la polo , cu atatia oameni. Daca ducem un numar de inotatori mai mare, obtinem mai mult decat am obtine la baschet si polo. Adica, trebuie sa tragem niste concluzii.".Imediat dupa Revolutie, mai multi membri ai Comitetului Olimpic din Romania au avut ocazia de a participa, ca invitati speciali, la reuniunea anuala a Comitetului Olimpic din Statele Unite.Cu aceasta ocazie, Alexandru Siperco, fost presedinte si vicepresedinte al COR, le-a povestit americanilor ca Nicolae Ceausescu nu era nici pe departe un mare fan al sportului, ba dimpotriva, fostul dictator ura acest fenomen. ". An de an, fondurile destinate sportului erau tot mai mici, era o lipsa acuta de bani. Spre deosebire de alte tari, sportivii nostri care castigau medalii nu primeau absolut nimic", a povestit Siperco.Alexandru Siperco a dat apoi cateva exemple despre cat de mult detesta Ceausescu sportul. O data, a povestit Siperco intr-un articol publicat de New York Times, dictatorul roman i-a alungat pe canotorii care se antrenau pe lacul Snagov, aproape de una dintre resedintele sale, intrucat faceau prea mult zgomot si il deranjau.De asemenea, Ceausescu controla cu mana de fier banii care soseau din strainatate, cum ar fi premiile pentru participarea la Jocurile Olimpice. Acesti bani intrau direct in visteria Ministerului de Finante, si doar o mica parte se intorcea in conturile federatiilor sau ale sportivilor. De fapt, sportivii primeau o suma infima, bani de buzunar, sustine Siperco."In ultimii trei sau patru ani federatiile nu primit bani sa-si achite cotizatiile anuale catre federatiile internationale. Doar pentru ca forurile mondiale au inteles situatia de la noi din tara nu am fost exclusi", a mai povestit Alexandru Siperco. "La Jocurile Olmpice de la Seul, din 1988, am fost singura tara din Europa care nu am transmis evenimentul. Singurii romani care au vazut Jocurile sunt cei care au "furat" semnal de la tarile vecine", a incheiat Siperco.Citeste si: