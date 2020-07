Cel mai bine platit sportiv din istorie este din fotbalul american: castiga in jur de 450 de milioane dolari

Acesta este cel mai mare contract din istoria sportului, depasind cele 426,5 milioane dolari ale jucatorului de baseball Mike Trout, de la Los Angeles Angels (MLB), care a semnat in martie 2019 pentru 12 ani.In varsta de doar 24 de ani, Mahones are deja in palmares un titlu de cel mai bun jucator al ligii profesioniste de fotbal american (NFL) in 2018 si un trofeu Super Bowl, castigat in februarie in fata formatiei San Francisco 49ers (31-20).Noul angajament al lui Patrick Mahomes este de trei ori mai mare decat fostul record din NFL, care a apartinut unui alt quarterback, Matt Ryan, de la Atlanta Falcons, care si-a prelungit contractul pentru 150 milioane dolari pe cinci ani in 2018.Jucatorul este legat de Kansas City Chiefs pana la finalul sezonului 2031, prelungirea intrand in vigoare odata cu incheierea actualului contract in 2022.