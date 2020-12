VIDEO Gestul obscen cu care cel mai bogat pilot din Formula 1 si-a distrus cariera. Fotomodelul care i-a sucit mintile

Echipa americana Haas a semnat recent un contract cu Mazepin pentru sezonul viitor, acesta urmand sa fie coechipier cu fiul lui Michael Schumacher , Mick. Daca acesta din urma si-a demonstrat valoarea in cursele de Formula 2, Nikita Mazepin a fost angajat doar datorita banilor platiti de tatal sau, miliardarul Dmitry Mazepin, care ii sponsorizeaza in acest fel pe cei de la Haas.In acest context extrem de favorabil, Nikita Mazepin a facut insa o greseala uluitoare, postand pe retelele de socializare un videoclip total nepotrivit pentru statutul sau de sportiv profesionist. Aflandu-se pe scaunul din dreapta al unei masini, Nikita s-a filmat cum o atinge in zonele intime pe o tanara, Andrea D'Ival, aflata pe bancheta din spate.In filmuletul pe care Nikita l-a sters ulterior, se poate vedea cum femeia ii raspunde usor agresiv, aratandu-i degetul mijlociu. "A fost o gluma proasta. Ne stim de mult timp si suntem prieteni", s-a justificat fata ulterior. De asemenea, vazand impactul mediatic provocat de fapta sa, Nikita Mazepin si-a cerut scuze public, dar echipa Haas va face o ancheta interna in acest caz si nu e exclus sa ia o sanctiune drastica impotriva rusului.Citeste si: FOTO Cantareata Lidia Buble iubeste din nou. Cine e barbatul misterios cu care artista a plecat in Zanzibar