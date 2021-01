Celebrul Tiger Woods a fost operat. Cu ce probleme medicale se confrunta legenda golfului profesionist

In urma acestei operatii, Woods nu se va putea recupera la timp pentru a participa, asa cum anuntase anterior, la Farmer's Insurance Open, turneu prevazut saptamana viitoare la San Diego, si nici la Genesis Invitational, competitie care va avea loc la Los Angeles, luna viitoare."Sunt nerabdator sa incep din nou antrenamentele", a declarat campionul american, in al carui palmares figureaza 15 titluri de Mare Slem, fara sa precizeze data la care s-a operat.Tiger Woods s-a operat de mai multe ori la spate, precum si la genunchi, in ultimii ani, insa acest lucru nu l-a impiedicat sa revina la cel mai inalt nivel, castigand Mastersul de la Augusta in 2019, primul sau trofeu major dupa 11 ani.In octombrie 2019, el si-a adjudecat, de asemenea, Zozo Championship, in Japonia, al 82-lea sau titlu in circuitul PG, egaland recordul lui Sam Snead.Jucatorul american nu a precizat data la care urmeaza sa revina in competitie.Citeste si: FOTO Cum a fost surprinsa de iubit cea mai frumoasa sportiva din Romania: "Il iubesc de nu mai pot"