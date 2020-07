CFR Cluj: Jucatorii si staff-ul tehnic au purtat masca FFP2 pe toata durata deplasarii lor de la stadion pana la Bucuresti

"Ca urmare a parerilor exprimate in spatiul public de unul dintre pasagerii zborului Cluj/Bucuresti cu care si echipa noastra s-a deplasat in capitala, conducerea echipei CFR 1907 Cluj doreste sa faca urmatoarele precizari: Jucatorii si staff-ul tehnic au purtat masca FFP2 pe toata durata deplasarii lor de la stadion pana la Bucuresti. Va asiguram de faptul ca suntem responsabili si ca mereu ne-am luat toate masurile de preventie in lupta cu acest virus, chiar daca din pacate el nu ne-a evitat. Am demonstrat asta prin faptul ca la primele simptome avute de jucatorul nostru Paun Adrian am solicitat de urgenta testarea sa si l-am izolat de restul echipei. Tocmai pentru a proteja pe oricine putea intra in contact cu el. Si noi, toti cei din familia CFR, avem familii, avem copii si evident facem tot posibilul sa ne protejam si sa trecem cu bine peste aceasta perioada grea. Mai mult, personalul companiei aeriene cu care am calatorit s-a asigurat pe toata durata prezentei in aeronava ca atat delegatia clubului nostru, cat si ceilalti participanti la zbor poarta masca. Este, o data in plus, o dovada clara a faptului ca am respectat regulamentele. Nu stim de ce respectivul pasager a facut aceste declaratii si de ce se foloseste de acest moment neplacut prin care trecem cu totii facand astfel de declaratii publice. Ne revolta o asemenea atitudine menita sa discrediteze clubul pe baza unor simple afirmatii, precum si jucatorii si staff-ul, pentru o notorietate iluzorie si lipsita de moralitate. Luam in considerare trimiterea persoanei respective in judecata pentru a dovedi cele declarate. Multumim tuturor celor care ne sunt alaturi in aceste zile si care stiu ca doar impreuna si fara ura vom trece peste evenimentele cu care ne confruntam in drumul catre al treilea titlu consecutiv", a anuntat CFR Cluj.Primul caz, jucatorul Adrian Paun, a fost anuntat sambata si a dus la amanarea meciului FCSB - CFR Cluj, din aceeasi zi, din etapa a VIII-a (din zece) a play-off-ului Ligii I. Apoi s-au inregistrat inca alte sase cazuri in randul jucatorilor.