FOTO Ea e cea mai frumoasa dinamovista. O cheama Chelsea, joaca in nationala Romaniei si e fotomodel

Intr-o disciplina sportiva extrem de dificila, in special pentru reprezentantele sexului frumos, Chelsea se descurca de minune si face parte chiar din nationala Romaniei . Asta in ciuda faptului ca e nascuta la Chisinau si a venit in tara noastra abia in urma cu cinci ani.Intr-un recent interviu acordat postului Looksport, Chelsea a recunoscut ca numele sau e inspirat din cel al renumitului cartier londonez, tatal ei muncind in Anglia atunci cand ea s-a nascut.De asemenea, benficiind de calitati fizice de invidiat, sexy-dinamovista are o pasiune aparte pentru modelling si pentru fotografiile provocatoare, asa dupa cum se poate vedea pe contul de Instagram al sportivei.