Ciclistul Fabio Jakobsen a iesit din coma. Starea sa este buna

Jakobsen este spitalizat la Sosnowiec si starea sa este buna."Avem vesti bune de la spitalul din Sosnowiec. Fabio Jakobsen s-a trezit din coma. Starea sa este "buna", este anuntul de pe contul de Twitter al Turului Poloniei.Un accident grav a avut loc, miercuri, in etapa I a Turului Poloniei, desfasurata intre Chorzow si Katowice (195 de kilometri), cu doar cativa metri inaintea linie de sosire. Doi ciclisti olandezi au fost implicati in acest accident, Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma), in varsta de 27 de ani, si Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step), 23 de ani.La sprint, pe un fals-plat in coborare, la viteza de aproximativ 80 de kilometri/ora, Groenewegen era la conducere cu cativa metri de linia de sosire cand i-a taiat calea lui Jakobsen, care incerca sa-l depaseasca prin dreapta. Groenewegen s-a ciocnit cu Jakobsen, iar acesta din urma a fost proiectat violent in panourile publicitare de pe marginea drumului, lovind si un oficial.Jakobsen a fost reanimat pe loc, apoi transportat la spital in stare grava si plasat in coma artificiala. Sportivul a fost operat la cap timp de cinci ore.