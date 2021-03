Campionul roman care a renuntat la gimnastica pentru 15 ani de acrobatie la Cirque du Soleil. Poveste fascinanta

A avut reprezentatii in 60 de tari

Cirque du Soleil e in faliment

Ciprian Veres s-a intors in tara dupa 15 ani petrecuti la cel mai tare circ din lume, Cirque du Soleil. La 20 de ani, multipluL campion national la gimnastica a renuntat la sportul pe care il practica de la 4 ani si a plecat in aventura vietii. Totul s-a petrecut atat de repede incat nici acum nu ii vine sa creada."Eram la Resita, am facut un video, o auditie cu ce fac eu la toate aparatele si am trimis-o in Montreal. Nu m-am gandit niciun moment ca ma vor lua. Dupa doua saptamani mi s-a si oferit contractul. Era vineri si luni aveam biletul de avion", si-a amintit Ciprian Veres.In 15 ani petrecuti la circ, a muncit cate 12 ore pe zi, a avut cate 10 reprezentatii pe saptamana si a jucat in 5000 de spectacole."Am facut si 3.500 de spectacole fara pauza, 3500 de la cap la coada. Din 60 de artisti, doar 4 am facut lucrul acesta. Faceam doua spectacole pe zi, la bara fixa, e foarte usor sa te accidentezi, dar am avut noroc. Munca mea la circ era de 12 ore pe zi", a completat Ciprian.In toti anii petrecuti la circ, Ciprian a dat reprezentatii in 60 de tari si sute de orase, iar unul dintre acestea i-a ramas in inima."Cele mai frumoase spectacole erau in Sevilla. La sfarsit, spectatorii incepeau sa aplaude atat de tare ca se cutremura tot, era un sentiment extraordinar. La fiecare spectacol aveam pielea de gaina", a afirmat romanul.Tot la Cirque du Soleil si-a intalnit si marea dragoste. Cei doi au jucat in acelasi spectacol. "Acolo mi-am cunoscut sotia, care e din Belarus, ne-am casatorit, avem o fetita, acolo mi-am cladit familia. Eu si sotia mea eram in acelasi spectacol", a marturisit Ciprian Veres.Ciprian a jucat 15 ani in acelasi spectacol, "Corteo", povestea unui clown. "La toate spectacolele de circ e o poveste de la un cap la altul. In povestea in care am jucat era vorba despre viata unui clown. Era muzica live, multe numere de acrobatie, era o comedie", a subliniat fostul gimnast. Sportivul spune ca exista diferente intre gimnastica si acrobatiile de la circ. "La gimnastica ai cinci-sase competitii pe an, spectacolele de circ sunt 10 pe saptamana, este complet diferit. In spectacolul nostru eram 60 de acrobati, actori, plus inca 100 de oameni. Eram un mic orasel. In tot circul eram 2500 de acrobati, compania avea 6000 de angajati", spune Ciprian.De cand a inceput pandemia, cel mai faimos circ din lume este in faliment. Din cei 6000 de oameni care lucrau acolo, in acest moment mai sunt angajati doar 10, iar cu doi dintre ei Ciprian mai tine legatura."O fata de la contabilitate si un baiat de la sunet, doar ei mai sunt. Am inteles ca incet, incet, vor sa isi reia spectacolele, iar primul sa fie la Las Vegas", a dezvaluit Veres.Fostul sportiv este convins ca timp de 15 ani a avut cel mai frumos serviciu. "Nu stiu daca exista vreun job in lumea asta unde sa mergi, sa faci oamenii sa rada, sa primesti bani si sa te plimbi in toata lumea. Am vazut 60 si ceva de tari si am si castigat bani", recunoaste Veres.Intors in Romania, Ciprian vrea sa profeseze ca antrenor si sa-si deschida o sala de gimnastica, dar pandemia i-a dat planurile peste cap. "Cand intru in sala de gimnastica, ma simt extraordinar. Am incercat sa lucrez si in alte domenii, dar pana la urma sala de gimnastica mi-a intrat in sange", a incheiat Ciprian Veres.