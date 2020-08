Cluburile din Premier League au votat impotriva a cinci inlocuiri de jucatori pe meci pentru sezonul viitor

Astfel, Premier League va reveni la sistemul cu trei inlocuiri permise fiecarei echipe la un meci.Potrivit BBC, se pare ca multi membri ai ligii engleze au considerat ca regula cu cinci schimbari de jucatori avantajeaza cluburile mari. FIFA a permis ca, in cazul in care ligile doresc acest lucru, sistemul cu cinci inlocuiri, introdus la reluarea fotbalului dupa pauza cauzata de pandemia de coronavirus, sa fie folosit in continuare, pana in august 2021.