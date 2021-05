Inca un sportiv roman calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo

Cocioran a stabilit si un nou record national, cu timpul de 3 h 55 min 29 sec. Vechea performanta (3:55:59) ii apartinea tot lui Cocioran.Pavel Remus Radoi a incheiat pe locul 27 (4:13:35 - personal best), iar Ionut Vasilica Plesu a fost ultimul, locul 30, cu personal best (4:26:58). Narcis Mihaila nu a reusit sa incheie cursa. La echipe, Romania s-a clasat pe locul 6.In proba feminina de 35 km, Ana Veronica Rodean s-a clasat pe locul 13, 2:59:27, un nou record national.La 20 km mars feminin, Mihaela Acatrinei s-a clasat pe locul 39 (1:42:37).Maria Diana Lataretu a abandonat in proba de 10 km (Under-20)Marius Cocioran este al saselea atlet care obtine calificarea la JO de la Tokyo, dupa Florentina Iusco (saritura in lungime), Alina Rotaru (saritura in lungime), Claudia Bobocea (1.500 m), Daniela Stanciu (saritura in inaltime) si Alin Firfirica (aruncarea discului), informeaza Agerpres.Romania are acum 85 de sportivi calificati la JO 2020 (nominal sau locuri cota) la 13 discipline sportive: inot canotaj , fotbal, gimnastica artistica, baschet 3x3, ciclism lupte , tir sportiv, canoe, tenis de masa, box si scrima Atletism (6): Florentina Iusco (saritura in lungime), Alina Rotaru (saritura in lungime), Claudia Bobocea (1.500 m), Daniela Stanciu (saritura in inaltime), Alin Firfirica (aruncarea discului), Marius Iulian Cocioran (50 km mars);Baschet (4): (echipa feminina 3x3);Box (1): Cosmin-Petre Girleanu (cat. 52 kg);Canotaj (36): patru rame masculin, patru rame feminin, dublu vasle feminin - categorie usoara, dublu vasle masculin, dublu vasle feminin, dublu rame feminin, dublu rame masculin, 8+1 feminin, 8+1 masculin;Ciclism (2): Vlad Dascalu (mountain bike), (ciclism pe sosea);Fotbal (18): echipa nationala olimpica;Gimnastica artistica (3): Maria Holbura (individual compus), Larisa Iordache (individual compus), Marian Dragulescu sarituri );Inot (2): Robert Glinta (100 m spate), Daniel Martin (100 m spate);Kaiac-canoe (2): canoe-2 masculin pe 1.000 m;Lupte (4): Alina Vuc (cat. 50 kg), Andreea Beatrice Ana (cat. 53 kg), Albert Saritov (cat. 97 kg - lupte libere), Alin Alexuc-Ciurariu (cat. 130 kg - lupte greco-romane);Scrima (2): Ana-Maria Popescu ( spada ), Iulian Teodosiu (sabie);Tenis de masa (4): echipa feminina (3 jucatoare), Bernadette Szocs (simplu, dublu mixt), Elizabeta Samara (simplu), Ovidiu Ionescu (simplu, dublu mixt);Tir sportiv (1): Laura Ilie (pusca aer comprimat 10 m).Jocurile Olimpice de la Tokyo au fost amanate pentru intervalul 23 iulie-8 august 2021, dupa ce initial erau programate in perioada 24 iulie-9 august 2020.