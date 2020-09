Comitetul International Olimpic se declara socat de executia lui Navid Afkari

"Executia luptatorului Navid Afkari in Iran este o veste foarte trista. CIO este socat de anuntul de astazi. Thomas Bach, presedintele CIO, a apelat personal la Liderul Suprem si la presedintele Iranului, in aceasta saptamana, si a cerut clementa pentru Navid Afkari, respectand totodata suveranitatea Republicii Islamice Iran.Este profund trist ca apelurile sportivilor din intreaga lume si eforturile CIO, alaturi de Comitetul Olimpic Iranian, United World Wrestling si federatia de lupte din Iran nu si-au atins obiectivul. Gandurile noastre sunt alaturi de familia si prietenii lui Navid Afkari", se arata intr-un comunicat al CIO.Gasit vinovat pentru ca a ucis un functionar in timpul manifestatiei din 2018, luptatorul iranian Navid Afkari a fost executat sambata, in inchisoarea Abel-Abad din Shiraz.Cazul lui Afkari a atras numeroase reactii din partea iranienilor si a grupurilor de aparare a drepturilor omului. Chiar si presedintele american Donald Trump a indemnat Iranul sa nu il execute pe barbatul in varsta de 27 de ani.