Conflict de munca la Sala Polivalenta din Bucuresti: "Angajatii se simt hartuiti si grav umiliti". Cine e directorul acuzat

"Conflictul este ireconciliabil, angajatii se simt hartuiti, grav umiliti si sunt hotarati sa nu reia lucrul pana ce directorul adjunct nu va fi schimbat. Blocarea activitatii va insemna suspendarea antrenamentelor loturilor de sportivi, a competitiilor si perturbarea calendarului federatiilor sportive nationale. Ministrul a fost informat cu privire la conflictul de munca si a fost transmisa o sesizare catre Comisia de disciplina a Ministerului Tineretului si Sportului cu privire la comportamentul agresiv si neprofesional al directorului adjunct.De asemenea, angajatii vor inregistra o plangere colectiva de hartuire si abuz impotriva lui Clinceanu Stefan si va fi sesizat Secretariatul General al Guvernului pentru a dispune incetarea detasarii acestui individ, care nu stie sa lucreze cu oamenii, ci numai sa ameninte si sa jigneasca", anunta protestatarii intr-un comunicat de presa publicat pe site-ul oficial al SNST.Joi, angajatii Salii Polivalente ''Ioan Kunst-Ghermanescu'' din Bucuresti, au declansat un nou protest spontan dupa cel de miercuri, intrerupand activitatea si solicitand insistent demiterea directorului adjunct al unitatii. Ei cer interventia urgenta a ministrului Tineretului si Sportului, Eduard Novak, pentru solutionarea conflictului.Salariatii reclama "climatul de lucru, care se desfasoara intr-o atmosfera de teroare, amenintari si uimilinte, unii dintre angajati recurgand la tratament medical in urma traumelor suferite". "Sunt acuzatii grave impotriva directorului adjunct, numit politic, detasat de la Biroul Parlamentar - Camera Deputatilor, fara a prezenta la dosar CV-ul si cu experienta zero in domeniul administrativ", se mai precizeaza in comunicatul citat. Sala Polivalenta ''Ioan Kunst-Ghermanescu'' din Bucuresti urmeaza sa gazduiasca sambata meciul dintre CSM Bucuresti si SCM Ramnicu Valcea , din returul optimilor de finala ale Ligii Campionilor la handbal feminin (17:00), iar duminica, partida dintre selectionatele masculine ale Romaniei si Kosovo (18:00), in preliminariile EURO 2022.