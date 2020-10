McGregor revine in ring pentru un meci cu Dustin Poirier

"Accept, va fi in 23 ianuarie. Scopul meu este ca acest meci sa aiba loc pe Cowboy Stadium. Asa cum trebuie. Jerry Jones este un prieten si stadionul ne poate gazdui publicul. Voi fi pregatit pentru Texas si Texas va fi pregatit pentru fanii mei! Apoi, Manny", a notat McGregor pe Twitter In iunie, starul MMA isi anunta pentru a treia oara retragerea din activitate.Ultima data, McGregor a luptat in 18 ianuarie, cu americanul Donald Cerrone, in Las Vegas, meci pe care l-a castigat.