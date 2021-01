VIDEO Celebrul luptator Conor McGregor, facut praf la revenirea in ring. A avut nevoie de carje pentru a pleca acasa

Full sequence of Dustin Poirier's knockout of Connor McGregor #UFC257 pic.twitter.com/E3GXoSPFxc - George Balekji (@GeorgeBalekji) January 24, 2021

Conor McGregor left the locker room on a single crutch after #UFC257@espnmma pic.twitter.com/GAQSrIVhRf - ESPN (@espn) January 24, 2021

Intalnirea a avut loc in cadrul Galei 257 de la Abu Dhabi si a fost o reeditare a confruntarii din 2014 dintre cei doi luptatori, atunci cand Poirier (tot 32 de ani) a fost invins fara drept de apel de McGregor.Scenariul s-a inversat acum, iar americanul a obtinut o victorie prin KO in repriza a doua, cu o serie de lovituri care l-au pus la podea pe Conor McGregor. Intensitatea acestora a fost atat de mare incat irlandezul a avut nevoie de carje pentru a ajunge la conferinta de presa.In perioada de un an de inactivitate, Conor McGregor s-a confruntat toamna trecuta cu un episod controversat, fiind retinut in Corsica cu suspiciunea de tentativa de agresiune sexuala si expunere indecenta.