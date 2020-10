Campioana olimpica in 2008, Constantina Dita a fost numita ambasadoare a Mondialelor de semimaraton

Dita a participat la opt editii ale Mondialelor de semimaraton si a cucerit sapte medalii, fiind una dintre atletele cele mai galonate din istoria competitiei. Dubla sa victorie de la Edmonton, din 2005, cand a luat titlul atat la individual, cat si cu echipa, ramane una dintre referintele carierei, conform agerpres.ro.''Am fost surprinsa sa castig detasat. Am alergat intr-un ritm normal, dar poate adversarelor li s-a parut ca e foarte frig. Pentru mine a fost o vreme buna. Imi place sa alerg in ploaie'', a spus Dita despre victoria din 2005.''Am fost asa de fericita sa castig prima mea medalie de aur la o competitie majora. Pentru mine a fost extraordinar si asemanator cu sentimentul ca am castigat o medalie la Campionatele Mondiale de atletism . Sa castig medalia de aur a fost o mare realizare. Mi-a dat multa incredere sa alerg si mai bine in curse'', a mai spus ambasadoarea competitiei din 7 octombrie din Polonia.La trei ani de la succesul din Canada, Constantina Dita cucerea aurul olimpic la Beijing, in proba de maraton.Dita a mai castigat si alte maratoane in cariera sa. In 2004 s-a impus in Maratonul de la Chicago, iar un an mai tarziu a terminat pe locul al doilea. De asemenea, a alergat de trei ori la Maratonul de la Londra.In prezent, Dita isi imparte timpul intre Romania si Statele Unite, fiind inca implicata in sport, ca fondatoare si organziatoare a cursei anuale Bucharest International 10 km.Constantina Dita continua sa alerge la cei 50 de ani ai sai, iar anul trecut a incheiat maratoanele de la Berlin (3 h 07 min) si New York City (3 h 30 min). Ea spera ca intr-o zi sa alerge toate cele sase Mari Maratoane, singurul care ii lipseste fiind cel de la Boston.Romania va fi reprezentata de sase sportivi, unu la masculin si cinci la feminin, la Campionatele Mondiale de semimaraton care se vor desfasura, in 17 octombrie, la Gdynia (Polonia).Lotul Romaniei este format din Nicolae Soare, Adela Paulina Baltoi, Liliana Maria Dragomir, Adriana Nelson, Elena Adelina Panaet si Roxana Elisabeta Rotaru.Avand in vedere pandemia de coronavirus, CM de semimaraton este singura competitie mondiala de atletism din 2020, la ea participand 283 de sportivi (157 la masculin si 126 la feminin) din 62 de tari.Startul in proba feminina se va da la ora 12:00, ora Romaniei, iar in cea masculina, la ora 13:30.