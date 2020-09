7 cazuri de infectare cu coronavirus la echipa de handbal masculin CS Minaur Baia Mare

"Primul caz a fost depistat inca din ziua de 23 septembrie, cu simptome apature inca de duminica, 20 septembrie. In urma confirmarii faptului ca sportivul Calin Cabut a fost pozitiv la doua teste consecutive, in data de 25 septembrie toata echipa a fost supusa unei noi testari. Din pacate, rezultatele au confirmat ca pozitivi inca sase sportivi de la clubul nostru: Robert Nagy, Albert Cristescu, Andrei Buzle, Milan Kotrc, Mihai Dobra si Paul Oarga.Jucatorii si antrenorii echipei noastre au fost liberi dupa turneul de la Sf. Gheorghe, iar Calin Cabut n-a participat la reunirea lotului din 23 septembrie. Ultimul meci al echipei noastre la turneul de la Sf. Gheorghe a fost in data de 17 septembrie, impotriva echipei CSM Bacau, care a raportat mai multe cazuri de Covid-19.Calin Cabut n-a mai avut din acea zi contact cu echipa, exceptandu-i pe Milan Kotrc si Robert Nagy, dar nici acestia nu si-au reluat pregatirile. Albert Cristescu a fost coleg de camera la Sf. Gheorghe cu Calin Cabut, dar ei n-au mai avut niciun contact direct dupa revenirea acasa", a precizat clubul, intr-un comunicat.Miercuri, se va efectua o noua testare a jucatorilor si staff-ului de la Minaur. In perioada 4-10 octombrie este programat al doilea turneu al campionatului, tot la Sfantu Gheorghe.