Coronavirus in Turul Frantei. Directorul cursei, testat pozitiv. Restul plutonului, negativ

In schimb, toate testele efectuate de ciclisti au avut rezultate negative, iar cursa poate continua, cu etapa a 10-a, care va debuta marti la pranz, din insula Oleron. Directorul cursei, care va fi inlocuit de Francois Lemarchand, isi va relua locul dupa cea de-a doua zi de repaus, care este programata lunea viitoare, la Isere."Ies din Tur pentru opt zile. Voi face la fel ca orice salariat francez in acest gen de caz", a afirmat, pentru AFP, Christian Prudhomme, care este asimptomatic.Mai multi membri ai ai staff-ului echipelor au fost, de asemenea, testati pozitiv in prima zi de pauza, la Charente-Maritime, insa nicio echipa nu are mai mult de un caz, iar acest lucru nu antreneaza o "excludere colectiva". Potrivit protocolului sanitar decis de autoritati inaintea plecarii in tur, pe 29 august, la Nisa, persoanele pozitive trebuie sa paraseasca Turul Frantei, iar o echipa este exclusa daca are doua cazuri in efectivul sau de 30 de persoane.Directorul cursei a precizat ca a fost testat de trei ori inaintea turului, pe 6, 20 si 27 august, de fiecare data rezultatul fiind negativ."Voi urmari Turul la televizor, ceea ce nu mi s-a mai intamplat de 15 ani", a comentat Christian Prudhomme, care a condus cea mai importanta cursa ciclista din lume din 2007.