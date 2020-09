22 de sportivi de la loturile nationale de judo, infectati cu coronavirus

"In aceasta seara au sosit testele facute la Brasov de baieti si la Cluj de fete. Din loturile masculine, cei 16 depistati pozitiv initial au fost reconfirmati, in plus alti trei sportivi au rezultate pozitive. Iar la fete, in afara cazului Elenei Stere, au mai fost depistate pozitiv alte doua sportive din lotul de cadete. La senioare nu avem niciun caz pozitiv. In total sunt 19 baieti si 3 fete", a declarat Zgorcea.Initial, in urma primelor teste efectuate, fusesera depistati pozitiv la coronavirus 16 baieti si o fata.Oficialul FRJ a precizat ca sportivii din lotul masculin se afla la spitalul CFR din Brasov, in momentul depistarii lor aflandu-se in cantonament centralizat in Poiana Brasov: "Baietii sunt la spitalul CFR din Brasov, vor sta 48 de ore, sa vada cum se simt si in functie de asta se va lua o decizie. Dar toti se simt bine, nu au complicatii, si la baieti si la fete".In urma testarilor efectuate au fost depistati pozitiv si 3 membri ai staff-ului tehnic, printre care si secretarul general al Federatiei Romane de Judo, Gheorghe Savu