A jucat fotbal si e expert in escalada, dar s-a calificat la Olimpiada de la Tokyo la box. Destainuirile lui Cosmin Girleanu

Are 1.60 si 52 de kilograme si este primul boxer roman care si-a asigurat prezenta la Olimpiada de la Tokyo. Cosmin Girleanu a inceput boxul in urma cu 10 ani, dintr-o intamplare."Eram un copil energic si tatal meu a decis sa ma dea la un sport de contact sa imi consum energia. La inceput nu prea mi-a placut, eu tot voiam sa stau prin cartier, sa ma joc cu copiii, dar dupa primul meci pe care l-am avut a inceput sa imi placa si de atunci nu pot sa stau prea departe de antrenamente, de colegi, de sala" si-a amintit Cosmin.Inainte de box , sportivul a jucat si fotbal, dar din cauza faptului ca nimeni nu se putea intelege cu el, a fost nevoit sa renunte. "M-au dat afara de la fotbal, ma certam cu colegii, faceam o gramada de prostii. Eram rau", marturiseste Girleanu.Pugilistul nu coboara garda si trage tare la antrenamente, desi au trecut luni bune de la ultima competitie oficiala. In plus, face si altfel de exercitii fizice: s-a apucat de escalada si este foarte priceput.Cele cateva luni in care a fost nevoit sa stea departe de colegi si de sala din cauza pandemiei de Coronavirus au fost foarte grele pentru Cosmin. "Cat am stat izolat mi-a fost foarte greu si incepusem sa fac box cu umbra prin casa, in oglinda, a fost foarte urat", a declarat Cosmin Girleanu.Dupa calificarea la Olimpiada, Cosmin si-a facut si un cadou de care sa isi aminteasca toata viata: si-a tatuat pe antebratul drept cercurile olimpice. "Uneori nu-mi dadeam prea multe sanse de calificare la JO , din cauza gurilor rele de prin jur, dar am crezut in mine si am avut oameni care m-au sustinut mereu. Calificarea a fost un vis implinit", spune sportivul roman.De putin timp, Cosmin a renuntat sa mai boxeze la 49 kg, categoria la care s-a consacrat si a trecut la 52 kg. Pugilistul marturiseste ca ii era foarte greu atunci cand trebuia sa ajunga la 49 de kilograme. "Acum ca sunt la 52 mi-e mai usor sa slabesc la greutatea asta, dar inainte, cand eram la 49, slabeam mult, ma chinuiam", a subliniat Cosmin GirleanuDesi are doar 10 ani de cand face box de performanta, Cosmin e plin de medalii. Pugilistul este de 13 ori campion national, iar in 2015 a reusit sa obtina titlul de campion mondial la juniori. Mai are in palmares titlurile de vicecampion european la juniori si la seniori U22, iar peste un an va reprezenta Romania la Jocurile Olimpice de la Tokyo. "Nu vreau sa promit nimic, dar visul meu este sa fiu pe podium", a incheiat Cosmin.