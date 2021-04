100 de zile pana la JO de la Tokyo: la gimnastica avem doar o fata calificata pana acum!

echipa feminina de baschet 3x3 - 4 jucatoare

echipajele de canotaj de patru rame (4-) feminin si masculin, dublu vasle categorie usoara feminin (2xL), dublu vasle (2x) feminin si masculin, doi rame (2-) feminin si masculin

echipa masculina de fotbal U23 - 18 jucatori

echipajul de canoe dublu (C2-1000 m)

echipa feminina de tenis de masa - 3 jucatoare

tir sportiv - proba feminina de 10 m pusca aer comprimat - o sportiva.

Ele vor fi interzise spectatorilor din afara Japoniei, iar sportivii vor trebui sa respecte reguli stricte, mai ales ca niponii se confrunta in continuare cu virusul.Pana acum, 60 de sportivi romani si-au asigurat participarea la prestigioasa competitie, iar altii inca se lupta pentru biletele la Tokyo.Atletism - Florentina Costina Iusco (saritura in lungime), Alina Rotaru (saritura in lungime), Claudia Mihaela Bobocea (1500 m), Daniela Stanciu (saritura in inaltime) si Allin Firfirica (aruncarea discului);Box - Cosmin Petre Girleanu (52 kg);Ciclism - Vlad Dascalu (mountain bike - cross country), Eduard Michael Grosu (sosea);Gimnastica - Marian Dragulescu sarituri ), Maria Holbura (individual compus);Inot - Robert Andrei Glinta si Daniel Cristan Martin (100 m spate);Lupte - Emilia Alina Vuc (50 kg);Scrima - Ana Maria Florentina Popescu - spada individual femininDe asemenea, au asigurata prezenta in competitia olimpica:Numele sportivilor urmeaza sa fie comunicate oficial de forurile nationale sportive de specialitate, pentru inscrierea in competitia olimpica.