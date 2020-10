Adrenalina ii curge prin vene. El e cel mai "nebun" pilot de off road din Romania. Dezvaluirile lui Costin Fantana

Costin Fantana si-a descoperit pasiunea pentruin urma cu 15 ani. Atunci a renuntat la alpinism si la mersul cu rucsacul pe munte pentru a concura in curse extrem de dificile ale caror trasee le cunoaste doar in momentul in care urca in masina de teren. Sportivul concureaza de ani buni la Clasa Extrem, cea mai dificila dintre cele sase ale acestui sport."Pasiunea pentrua venit dupa ce eu mergeam foarte mult la munte si eram pasionat de tot ce inseamna alpinism, mers pe munte, la panta. Aveam o masina normala, nu aveam un 4x4 si iarna, cand ningea, trebuia sa lasam masinile la baza si sa urcam cu echipamentele dupa noi. A venit un prieten cu o masina 4x4 si am inceput sa urcam cu el si, cand am vazut cat de mult ne ajuta, s-a declansat microbul, pasiunea" recunoaste Costin Fantana, presedintele al Comisiei Nationale dedin cadrul Federatiei Romane de Automobilism Sportiv.Chiar daca au trecut 15 ani de la primul sau concurs, Costin isi aminteste de el ca si cand s-ar fi intamplat ieri. "A fost pe 1 decembrie 2005, am fost cu fratele meu, initial am zis ca mergem sa ne uitam si cand am ajuns acolo am vazut ca au si o clasa standard, unde ne incadram cu masina noastra. Ne-am inscris si am iesit pe locul 3", si-a amintit Costin.In toti anii care au urmat, el a participat la sute de curse, pe multe dintre ele le-a si castigat, iar marturie sunt cele peste 100 de cupe si trofee care stau la loc de cinste in biroul sau. Pe langa, Costin a mai cochetat si cu"Si lasi latraseul nu il stii, e la prima vedere, primesti caietul de drum dimineata, nu stii nimic. Din punctul acesta de vedere e mai aventuros, nu stii ce te asteapta, nu faci recunoasteri. Ai luat startul si nu stii unde te duci. Primesti un caiet de drum si dupa el te ghidezi. Pe el ai toate indicatiile", spune Costin Fantana.In toti acesti ani de cand practica off road-ul, Costin s-a intalnit si cu situatii mai putin placute, iar una dintre ele s-a petrecut la un concurs de orientare, la Arad. Participantii au trecut printr-o vale, iar pe GPS le arata ca este un drum judetean care urca spre Muntele Gaina."Prin anii 90 a venit o viitura mare, a rupt drumul cu totul si noi mergeam pe cate o bucatica de drum unde mai exista asfalt, borna kilometrica. Era plin de frunze, de copaci cazuti. La un moment dat drumul disparea cu totul si mergeai prin rau. A inceput sa ploua tare, s-a intunecat, a inceput sa creasca raul, nu mai vedeai pe unde calci, mergeai prin apa. Am lasat masinile la 500 de metri de finish, nu am mai putut sa le scoatem de acolo din cauza apei si a oboselii. Toate masinile au ramas in rau o zi, doua. Eu am ramas mai in urma un pic si, fiind intuneric, am alunecat pe niste pietre si am cazut cu spatele pe o stanca ascutita. A doua zi am mers la spital ca ma durerea foarte tare spatele", si-a amintit pilotul.este o ramura sportiva a Federatiei Romane de Automobilism Sportiv care cuprinde 6 clase: Standard A (cu masini ale caror motoare au capacitatea de 2000 CC), Standard B (masini ale caror motoare au peste 2000 CC), Challenge (cu masini standard cu multe modificari, care cuprind printre altele roti mai mari si modificari ale caroseriei), Open (masini cu sasiu tubular), Open CSV si Extrem, din care fac parte masinile care nu au limite la modificari.are un Campionat National de Trophy si evenimente restrictionate (cupe). Campionatul National de off road cuprinde 7 etape, dar in acest sezon au fost doar 4 din cauza pandemiei de coronavirus."Am avut timp sa ne reparam masinile. Noi suntem destul de uniti si tinem legatura. Toti am stat in garaj si am lucrat la masini", a declarat Costin Fantana.In atelierul lui Costin, masinile se asambleaza de la zero, iar inaintea unei etape este agitatie mare. Sportivul spune ca nu iti trebuie foarte multi bani ca sa poti modifica o masina pentru un concurs."Dupa parerea mea, stiind si restul ramurilor din FRAS, cred ca este printre cele mai accesibile. Cu 4000, 5000 de euro poti incepe sa iti pregatesti o masina de standard, asta insemnand cu motor pana in 2000 cc, si poti sa ii pui dotarile minime. Probabil si cu 3000 de euro poti sa iti cumperi o masina folosita cu care poti participa, iar taxele sunt destul de accesibile. La clasa standard taxa de inscriere e 500 lei", a dezvaluit Costin Fantana.