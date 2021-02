S-au dat cu masini istorice de 200.000 de euro la - 20 de grade. Competitie unica in Europa, organizata in Covasna

Automobilele care au luat startul in acest raliu pe zapada, desfasurat la temperaturi de -20 de grade, sunt masini cu istorie in anii '80 si '90 in motorsportul mondial."Ca sa poti sa concurezi iarna cu masinile istorice pe drum forestier, inghetat cu zapada si cu gheata, este obligatoriu sa mergi cu anvelope nordice care sunt inguste si au cuie mari. O asemenea competitie nu exista in niciun alt loc din Europa", a spus George Grigorescu, maestru al sportului in automobilism, unul dintre organizatorii Romania Historic Winter Rally.Competitia a tinut 5 zile, a avut 15 probe, dintre care una pe timp de noapte, iar concurentii si-au etalat la start masinile de sute de mii de euro."Preturile merg pana la 200.000, 300.000 de euro, depinde foarte mult si de povestea masinii, daca masina respectiva a fost pilotata de cineva celebru si are un istoric de genul acesta. Daca a avut ceva titluri mondiale, pretul poate trece de 1,2 milioane", a adaugat Norris Mageanu, presedintele Federatiei Romane de Automobilism Sportiv "Aceasta competitie este la a 5-a editie si este special gandita pentru masini istorice. Francezi, belgieni, italieni au aflat de competitie, au prins gustul, sunt foarte multumiti de modul in care se intampla lucrurile si vin din ce in ce mai multi", a explicat Norris Mageanu."Am avut parte de familia De Mevius, Gregoire de Mevius este dublu campion mondial de raliuri. Fiul a venit acum doi ani sa cerceteze, iar acum au concurat", a subliniat George Grigorescu.George Grigorescu povesteste ca le-a fost greu sa organizeze un asemenea eveniment in perioada de pandemie, iar multi dintre participanti au renuntat."In final am ajuns cu 45 de echipaje la start, unde erau 70 cu o luna si jumatate inainte. Sperietura de pandemie, de problemele de calatorie pentru piloti, copiloti care veneau cu avioanele, dar mai ales pentru asistente care trebuiau sa treaca frontierele cu masini, camioane, i-a facut pe multi sa dea inapoi", a mai spus George Grigorescu.Belgianul Ghislain de Mevius, la bordul unui Ford Escort MKII, a castigat a cincea editie a Romania Historic Winter Rally, competitie pe care a dominat-o inca din prima zi. De la startul cursei nu au lipsit Ford Escort, Toyota Celica, Porsche 911, Lancia Delta 4, Opel Ascona, Mazda RX sau BMW 325.La fel ca editiile precedente, competitia organizata in Covasna de Aspromeca prin Paul Lacombe si George Grigorescu, a strans un numar impresionant de straini. Din cele 45 de echipaje, doar unul a fost din Romania, cu Gabriel Stancu la bord, celelalte sosind din Franta, Belgia, Olanda si Grecia."La plecarea din Romania, le-am facut si testul Covid, ca sa se poata intoarca la ei in tara. Aceasta era alta teama pe care o aveau, dar s-a rezolvat. Editia din acest an a fost cea mai buna de pana acum", a incheiat George Grigorescu.Citeste si: