Un fost antrenor al nationalei de rugby a murit de Covid. Mama sa decedase cu doua zile inainte, din acelasi motiv

Massimo Cuttitta, care a crescut in Durban, in Africa de Sud, a fost pilier al uneia dintre cele mai bune echipe italiene din istorie. Poreclit "Maus", Massimo Cuttitta avea un frate geaman, Marcello, care a jucat aripa si a disputat trei Cupe Mondiale cu echipa italiana.Selectionat in nationalele de juniori si tineret ale Africii de Sud, Massimo Cuttitta s-a alaturat reprezentativei italiene in 1990. El a jucat in primele patru meciuri ale Italiei in Turneul Celor Sase Natiuni din 2000 (ultimele sale selectii) si a participat la Cupele Mondiale din 1991 si 1995.De 70 de ori international italian, Cuttitta a fost capitanul primei reprezentative de 19 ori.Massimo Cuttitta a fost, de asemenea, primul jucator italian care a evoluat in Anglia, la echipa Harlequins. La sfarsitul carierei sale, el a fost antrenor pentru pachetul de inaintare si a lucrat cu nationalele Romaniei (in perioada 2017-2018, in staff-ul galezului Lynn Howells), Canadei si Portugaliei.