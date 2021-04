Crima multipla comisa de un fost fotbalist. A omorat cinci persoane, dupa care s-a sinucis. Printre victime e si un medic

Parintii lui Adams locuiesc in apropiere de locuinta medicului, la Rock Hill, si au fost tratati de catre medic, potrivit acestei surse, care precizeaza ca fostul jucator s-a sinucis dupa miezul noptii de miercuri spre joi cu o arma de calibrul .45.Biroul serifului din comitatul York a anuntat ca fortele de ordine au efectuat cautari timp de mai multe ore, inainte sa gaseasca suspectul, intr-o casa vecina. Phillip Adams, in varsta de 33 de ani, a jucat in 78 de meciuri din NFL, timp de cinci sezoane, la sase echipe. Pe cand era incepator, in 2010, Adams s-a accidentat grav la o glezna, un accident in urma caruia i s-au inserat mai multe suruburi in picior.Medicul Robert Lesslie, in varsta de 70 de ani si sotia sa Barbara Lesslie, in varsta de 69 de ani, au fost declarati morti la fata locului, dar si nepotii lor Adah Lesslie, in varsta de noua ani, si Noah Lesslie, in varsta de cinci ani, a anuntat biroul coronaerului din comitatul York.Un barbat care muncea la casa, James Lewis, in varsta de 38 de ani, din Gaston, a fost gasit impuscat mortal afara, iar o a sasea persoana a fost spitalizata cu "plagi impuscate grave", a anuntat un purtator de cuvant al serifului, Trent Faris.Faris a anuntat ca serifi au fost chemati miercuri, catre ora locala 16.45, la locuinta familiei Lesslie si ca au cautat timp de ore un suspect pana l-au gasit intr-o casa vecina.El a exclus eventuali complici.Lesslie este o persoana cunoscuta in localitate, potrivit lui Faris. El a lucrat zeci de ani ca medic la urgente la Rock Hill, un oras in nordul statului South Carolina, situat la 40 de kilometri de Charlotte, in North Carolina, si a fost directorul Rock Hill General Hospital timp de 15 ani.