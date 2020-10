Confesiunile handbalistei Cristina Laslo, suspendata pentru dopaj in cazul Corona: "M-am simtit singura si goala pe dinauntru"

Emotiile au coplesit-o pe Cristina Laslo cand s-a alaturat din nou primei reprezentative a Romaniei. Centrul a stat departe de handbal peste opt luni, parte a pedepsei de 15 luni, diminuata ulterior de Agentia Nationala Antidoping."Parca am asteptat o viata sa se termine acest episod negru din viata mea. A fost cea mai grea perioada din cariera. M-am simtit singura si goala pe dinauntru, nu mai aveam alaturi colege, antrenori, staff, suporteri, iar lumea din jur nu mai vorbea de handbal in preajma mea. Ma simt bine acum, simt ca sunt din nou Cristina cea de dinainte, am uitat tot ce s-a intamplat, nu s-a schimbat absolut nimic", a spus Cristina Laslo.Timpul petrecut departe de sport a insemnat, povesteste Cristina, timp alaturi de familie. "Am mers in vacante inainte de pandemia de oronavirus, am petrecut momente alaturi de familie. Am stat acasa, la Cluj, si am facut tot ceea ce nu pot face cat timp sunt angrenata intr-un grup si ocupata cu handbalul. Eram intr-o fuga continua si nu aveam deloc timp pentru cei dragi, iar in aceasta perioada m-am bucurat de ei. Am invatat sa am rabdare, sa vad lucrurile din afara terenului. Ma simt mai matura si mai relaxata, eram intr-o presiune continua, intr-o fuga dupa rezultate si o dorinta permanenta de a demonstra lucruri", marturiseste handbalista de 24 de ani.Dupa ce a renuntat la contractul cu formatia din Brasov, retrogradata din cauza cazurilor de dopaj, centrul "tricolorelor" a venit la Baia Mare cu ganduri si ambitii mari: sa se lupte cu CSM Bucuresti si Valcea pentru campionat."Ma simt bine la Baia Mare, m-au primit foarte bine, avem o echipa cu sportive de calitate si cu personalitate. Sunt foarte entuziasmata de colectivul de acolo, imi place sa lucrez cu ele. Imi doresc sa ne batem la titlu in acest sezon", a precizat Cristina.Interesant e si faptul ca handbalista este o impatimita a desenelor pe corp. Dintre toate, cel de pe picior ii este cel mai aproape de suflet pentru ca-l intruchipeaza pe fratele ei geaman, mai mic cu 45 de minute."Povestea tatuajului de pe picior este legata de fratele meu pe care l-am convins sa-si faca un singur tatuaj. Este replica unei poze cu noi de cand eram mici, taiata in doua. El apare pe piciorul meu drept, eu pe piciorul lui", a dezvaluit Cristina Laslo.Handbalul romanesc a fost puternic afectat in luna noiembrie 2019, atunci cand intreg lotul Coronei Brasov a fost acuzat ca a folosit in recuperare o terapie cu laser intravenos, lucru interzis de regulamente. In consecinta, handbalistele au primit suspendari intre 15-20 de luni. Anul acesta, in vara, suspendarile ANAD au fost "inghetate" si jucatoarele au primit acceptul de a reveni pe teren.