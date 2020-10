Mesajul transmis de Cristina Neagu dupa ce a fost infectata cu coronavirus: "Este inca un hop pe care il am de trecut"

"Dupa cum ati aflat deja, saptamana trecuta am fost testata pozitiv pentru coronavirus. Starea mea generala de sanatate este una buna si abia astept sa ma pot intoarce la antrenamente! Aveti grija de voi, purtati masca si protejati-va, pentru ca virusul nu ocoleste pe nimeni! Este inca un hop pe care il am de trecut si ma voi intoarce, ca de fiecare data, si mai puternica", a scris jucatoarea CSM Bucuresti , pe Facebook , conform news.ro.Cristina Neagu, componenta de baza a echipei feminine de handbal a clubului CSM Bucuresti, a fost confirmata pozitiv la testul RT-PCR pentru diagnosticarea Covid-19, test efectuat saptamana trecuta."Inca de la inceput, dorim sa ii asiguram pe toti fanii echipei noastre si ai Cristinei Neagu de faptul ca starea generala de sanatate a sportivei este una buna, fiind in legatura permanenta cu staff-ul medical al echipei. Handbalista de la CSM Bucuresti se afla in izolare si se supune tuturor protocoalelor ce trebuiesc respectate.Testele repetate la care sunt supuse jucatoarele noastre au facut ca situatia sa fie in permanenta sub control. Tinem sa precizam ca, inainte de a fi depistata pozitiv, Cristina Neagu nu a intrat in contact cu nicio alta coechipiera.Atat sportivele care au fost convocate la loturile nationale, cat si cele care s-au aflat in pregatire la Bucuresti au fost testate de minimum 2 ori de la aparitia acestui caz, toate rezultate fiind negative. In aceste conditii, deplasarea echipei CSM Bucuresti in Norvegia, pentru partida cu Vipers Kristiansand, meci contand pentru etapa a IV-a a grupelor Ligii Campionilor, nu este in pericol", a anuntat CSM Bucuresti.Luni, lotul echipei feminine a efectuat testul pentru deplasarea in Norvegia, rezultatele fiind negative, iar la sosirea in Kristiansand, intreaga delegatie va intra in izolare si se va supune unei noi testari, conform prevederilor legale din aceasta tara.Partida dintre Vipers Kristiansand si CSM Bucuresti are loc sambata, 10 octombrie, de la ora 19:00 (ora Romaniei) si poate fi urmarita in direct pe Digi Sport, Telekom Sport si Look Sport!"Clubul Sportiv Municipal Bucuresti se afla in legatura permanenta cu Cristina Neagu, pe care o asteptam sa revina cat mai repede la antrenamentele si la meciurile echipei. O asiguram pe cea mai buna handbalista a lumii ca incercarea prin care trece nu reprezinta decat un nou prilej de a reveni si mai puternica si mai determinata, asa cum s-a intamplat intotdeauna!", a mai scris CSM Bucuresti.