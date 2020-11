Cristina Neagu nu ne da sperante la Europeanul de handbal feminin: "Nu trebuie sa ne ascundem dupa deget"

"Pierderea Crinei Pintea este una imensa in conditiile actuale, este o componenta de baza a echipei nationale si pe langa golurile pe care le marcheaza va fi foarte greu sa suplinim lipsa ei pe faza de aparare. E clar ca avem o echipa destul de neexperimentata la acest Campionat European, nu trebuie sa ne ascundem dupa deget. Cel putin centrul apararii la acest Campionat European va fi format din niste jucatoare care au jucat putin sau deloc pe pozitia aceea. Va fi greu, dar mergem la drum cu ce avem, vom incerca sa ne incurajam una pe cealalta si sa formam un grup cat mai unit pentru a suplini absentele si carentele pe care le avem in acest moment. E clar ca in conditiile actuale cumva performanta sportiva pica pe locul doi, pentru ca si noi, jucatoarele si staff-ul, toata lumea, este ingrijorata de acest virus", a declarat Neragu.In ceea ce o priveste, Cristina Neagu afirma ca nu are un obiectiv personal la acest turneu final avand in vedere ca a trecut printr-o perioada grea dupa contractarea virusului SARS-CoV-2."Eu nu am un obiectiv personal la acest Campionat European, si pentru mine a fost o perioada grea de cand am contractat acest virus. Au urmat doua luni foarte grele in care am fortat sa revin, m-am accidentat, tot felul de probleme musculare, apoi la genunchi, am avut foarte putine antrenamente inainte sa vin la echipa nationala, deci este o perioada grea si pentru mine. O sa incerc sa dau tot ce am mai bun ca de fiecare data, insa nu mi-am propus un obiectiv personal. Si oricum nu trebuie sa primeze inaintea obiectivelor echipei, de a avea cat mai multe victorii", a mai spus Neagu.Faptul ca Romania nu a mai sustinut niciun meci oficial de foarte multa vreme constituie un handicap, crede Neagu: "Este o situatie grea faptul ca nu am jucat niciun meci oficial de un an de zile. Sunt fete care au debutat anul trecut la Campionatul Mondial si care practic de atunci nu au mai jucat un meci pentru nationala Romaniei si debuteaza acum la un Campionat European, pe langa cele care debuteaza la un turneu final. Cred ca asta este un handicap foarte mare cu care pornim la drum, sper din tot sufletul sa putem sa il suplinim cumva printr-o dorinta mai mare, printr-o energie mai mare, printr-o unitate de grup, mai ales in primele meciuri, si sa intram intr-o forma cat mai buna cat mai repede pe parcursul turneului. Cred ca nu se poate compara Campionatul Mondial cu Campionatul European, toata lumea stie ca Europeanul este mult mai greu. Noi venim de pe locul patru de acum doi ani, nu cred ca avem de luat o revansa, mai ales ca nu intalnim aceleasi echipe. Important este pentru noi sa ne gandim strict la acest turneu, sa facem meciuri cat mai bune si sa avem cat mai multe victorii".Romania va juca primul meci pe 3 decembrie, contra Germaniei, la Kolding, pe 5 decembrie va avea loc meciul cu Polonia, iar pe 7 decembrie cel cu Norvegia.Citeste si: E oficial: Dan Petrescu nu mai e antrenorul campioanei CFR Cluj. Conditiile in care s-a semnat rezilierea contractului