Cristina Neagu n-a fost de-ajuns. CSM Bucuresti, invinsa fara drept de apel in derby-ul grupei din Liga Campionilor

Conform agerpres.ro, CSM a pierdut fara drept de apel meciul care a fost si un duel al antrenorilor Adrian Vasile si Per Johansson, fosti (la CSMB) si actuali colaboratori (la nationala Muntenegrului).''Tigroaicele'' au comis multe erori in prima repriza, iar Rostov a avut si opt goluri avans, 16-8, iar la pauza a avut un avantaj de sase goluri, 16-10. CSM Bucuresti nu a condus niciun moment in acest meci, iar egalitatea s-a consemnat doar in primele secunde ale jocului.Dupa pauza, gazdele au reusit la un moment dat sa se apropie la trei goluri, 19-22, 20-23, 21-24, 22-25, dar Rostov a castigat in cele din urma cu 27-22.Cristina Neagu a fost cea mai buna marcatoare a echipei bucurestene, cu 11 goluri, celelalte fiind reusite de Carmen Martin Berenguer 3, Dragana Cvijic 3, Martine Smeets 3, Barbara Lazovic 1, Elizabeth Omoregie 1.Pentru Rostov au inscris Ana Viahireva 5 goluri, Grace Zaadi Deuna 4, Iulia Managarova 4, Viktoria Borscenko 4, Kristina Kojokar 3, Katarina Krpez-Slezak 2, Ksenia Makeeva 1, Anna Lagerquist 1, Vladlena Bobrovnikova 1, Milana Tajenova 1, Polina Kuznetova 1.Meciul a fost arbitrat de grecii Andreas Bethmann si Michalis Tzaferopoulos, iar delegat EHF a fost romanul Constantin Din.CSM Bucuresti trebuia sa joace in weekend, tot acasa, cu SG BBM Bietigheim, in etapa a 9-a, dar meciul a fost amanat, dupa aparitiei unor cazuri noi de Covid-19 la echipa FTC Rail Cargo Hungaria, ultima adversara a formatiei germane, care a intrat in carantina din acest motiv.Rostov pe Don este noul lider al grupei, cu 13 puncte (7 jocuri), urmata de CSM Bucuresti, 11 puncte (8 j), Vipers Kristiansand, 7 p (4 j), Metz Handball, 6 p (5 j), FTC-Rail Cargo Hungaria, 6 p (6 j), RK Krim Mercator Ljubljana, 4 p (7 j), Team Esbjerg, 3 p (7 j), SG BBM Bietigheim, 2 p (8 j).Competitia se intrerupe dupa acest weekend pentru Campionatul European din Danemarca si se va relua in ianuarie.