CSM Bucuresti, pas gresit pe teren propriu, in Liga Campionilor. Accidentare grava a unei titulare

CSM, cu Cristina Neagu pe banca de rezerve, a facut un joc modest, iar finalul a fost unul cu accente dramatice, ambele echipe trecand pe langa victorie, conform agerpres.ro.Debutul meciului a fost marcat de accidentarea grava a jucatoarei Alexandrina Barbosa, scoasa pe brate din teren de catre coechipiere.''Tigroaicele'' au controlat prima repriza, dar nu au reusit sa se desprinda pe tabela, avand maximum doua goluri avans, 6-4, 12-10, pentru ca scorul la pauza sa fie de 12-11.In repriza secunda, CSMB s-a dus la o diferenta de trei goluri, 16-13, dar o serie de ratari a facut ca echipa oaspete sa egaleze, 16-16. Jocul slab al formatiei bucurestene, in special in atac, a facut ca formatia slovena sa preia controlul jocului si sa conduca pe tabela cu 22-20 in min. 57. Carmen Martin si Dragana Cvijic au marcat golurile echipei antrenate de Adrian Vasile si au adus un punct.De remarcat ca echipa slovena a ratat in acest meci trei aruncari de la 7 metri.Slovena Barbara Lazovic, cu 8 goluri, a fost cea mai buna jucatoare de la CSM. Au mai inscris Carmen Martin Berenguer 7, Gabriela Perianu 2, Dragana Cvijic 2, Elizabeth Omoregie 1, Alexandrina Cabral Barbosa 1, Laura Moisa 1.Pentru Krim au marcat Matea Pletikosic 6 goluri, Oceane Sercien Ugolin 6, Natasa Ljepoja 3, Harma Anna Cornelia van Kreij 2, Samara Da Silva Vieira 4, Valentina Klemencic 1.Au arbitrat Jelena Mitrovic si Andjelina Kazanegra, ambele din Muntenegru, iar delegat EHF a fost romanul Alin-Sergiu Cirligeanu.In weekend-ul trecut, CSM Bucuresti a castigat cu 25-23 la Ljubljana.Duminica se joaca meciurile SG BBM Bietigheim - FTC-Rail Cargo Hungaria si Team Esbjerg - Rostov pe Don, iar partida Metz Handball - Vipers Kristiansand a fost amanata.In clasament, CSM Bucuresti ocupa primul loc, cu 11 puncte (7 jocuri), urmata de Rostov pe Don, 9 puncte (5 j), Vipers Kristiansand, 7 p (4 j), Metz Handball, 6 p (5 j), FTC-Rail Cargo Hungaria, 4 p (5 j), RK Krim Mercator Ljubljana, 4 p (7 j), Team Esbjerg, 3 p (6 j), SG BBM Bietigheim, 2 p (7 j).CSM Bucuresti va juca urmatorul meci cu Rostov pe Don, pe 19 noiembrie, pe teren propriu, restanta din etapa a treia.