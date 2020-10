CSM Bucuresti, a treia victorie in Liga Campionilor la handbal feminin. Cristina Neagu a revenit dupa infectarea cu Covid-19

Conform news.ro, principalele marcatoare pentru CSM Bucuresti au fost Dembele, cu 9 goluri si Cristina Neagu , cu 6 reusite.Dupa doua saptamani de carantina, in urma testarii pozitive cu Covid-19, si doar trei zile de antrenamente, capitanul Cristina Neagu a revenit in lotul CSM-ului si a jucat din minutul 8.In primele partide din grupa, CSM a inregistrat rezultatele: 31-26 cu Metz, 30-29 cu Team Esbjerg si 25-30 cu Vipers. CSM are si un meci amanat din motive pandemice, cu Rostov-Don. Dupa cinci etape are 6 puncte si ocupa locul 3 in grupa A, iar in fata sunt Vipers si Rostov-Don, ambele cu cate 7 puncte.In urmatoarea etapa, CSM Bucuresti va evolua in deplasare, in 25 octombrie, cu SG BBM Bietigheim.