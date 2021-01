FOTO Fac echipa si acasa, si la concursuri. Cu cine se antreneaza cea mai sexy atleta din Romania

Considerata una dintre cele mai sexy sportive din Romania, Marina si iubitul ei, Alberto, fac pereche nu doar acasa, ci si in viata profesionala. Tinerii sunt impreuna de 4 ani si jumatate."Alberto ma ajuta foarte mult, vine cu mine zilnic la antrenamente, este sparring partner-ul meu si nu doar atat", recunoaste tanara, campioana nationala in probele de 60m, 100m si 200m.Tanarul povesteste ca i se pune des intrebarea cum este sa fie iubitul uneia dintre cele mai frumoase atlete si marturiseste ca face fata acestui statut."Ma simt intr-un fel mandru si e o bucurie sa iti petreci timpul cu ea. Mai am si momente in care sunt gelos, dar trec repede", a declarat Alberto Gheorghescu, campion national in proba de 4x400m.Cei doi s-au cunoscut la un concurs, apoi au devenit prieteni si apoi iubiti. Chiar daca isi petrec mai tot timpul impreuna, tinerii nu se plictisesc."Alberto este cel mai bun prieten al meu si cred ca asta e foarte important in orice relatie, nu ne plictisim niciodata, mereu gasim ceva de facut", recunoaste Marina.Iubitul este fanul numarul 1 al Marinei, iar atunci cand atleta castiga un concurs se bucura de reusitele ei mai mult decat pentru el."E cel mai mare sustinator al meu, e tot timpul in spatele meu, chiar daca nu e foarte prezent si nu se vede la concursuri, e tot timpul langa mine, ma sustine, el vorbeste intotdeauna frumos despre mine, e suta la suta langa mine", a mai spus Marina.Daca Marina este sefa in proba de sprint din Romania, nu acelasi lucru se poate spune despre ea in bucatarie! Cel care se ocupa de meniul zilnic al sportivei este chiar iubitul ei."El gateste in cuplu, doar el! Mie imi plac la nebunie pastele, iar Alberto le prepara extraordinar" - Marina Baboi, campioana nationala in probele de 60m, 100m si 200m.De cand a renuntat la sportul de performanta, Alberto se pregateste sa devina antrenor. Fostul atlet dezvaluie ca in sportul pe care l-a practicat ani de zile a facut multe sacrificii, iar acestea nu s-au terminat."Trebuie sa renunti la unele placeri pe care le-ai avea zilnic, uneori ai vrea sa iesi in oras, nu ai cum, vrei sa stai mai mult seara, trebuie sa te pui devreme la somn, sa te gandesti ca a doua zi o iei de la capat. Si mai bine de 11 luni pe an cam asta e rutina", a dezvaluit Alberto.Marina Baboi face atletism de la 9 ani, iar la doar 21 se poate lauda cu un palmares impresionant in atletism, in proba de sprint. Cea mai rapida atleta a Romaniei din ultimii doi ani are in vitrina casei parintilor ei un numar impresionant de medalii: 178, dintre care 135 sunt de aur, 37 de argint si 11 de bronz.In 2020, din cauza pandemiei de coronavirus, primul concurs la care a participat atleta a fost in luna august, Internationalele Romaniei de la Cluj, unde a castigat proba de 100m, apoi a ocupat locul 1 la Campionatele Nationale de seniori in probele de 100 m si 200m.Citeste si: Lovitura de teatru. Prima reactie a Madalinei Ghenea despre relatia cu fotbalistul Nicolo Zaniolo: "Nu e adevarat"