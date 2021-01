FOTO Cum a fost surprinsa de iubit cea mai frumoasa sportiva din Romania: "Il iubesc de nu mai pot"

Inima lui Bernadette Szocs este cucerita definitiv. De aproape o luna, "Berni" este posesoarea unui patruped de care sportiva nu se desparte nici la antrenamente. Catelul este din rasa Pomeranian, iar cand l-a primit nu cantarea mai mult de 500 de grame."Mi l-a facut cadou de Craciun prietenul meu si este cel mai frumos dar pe care l-am primit pana acum", marturiseste Bernadette Szocs, componenta a echipei nationale feminine de tenis de masa.Frumoasa sportiva este o mare iubitoare de animale, acasa la Targu Mures mai avand o catelusa primita de la fratele ei, in urma 10 ani. "O am si pe Printesa care e deja batranica, are 10 ani. De Sarbatori am fost la ai mei, i l-am prezentat pe fratele ei, pe Moxy, si chiar s-au inteles bine. La inceput i-a fost greu sa accepte un alt catel in casa, dar in final s-a obisnuit cu el", a mai spus Bernadette.Pentru ca ii este foarte greu sa il lase singur in casa atunci cand merge la antrenamente, Berni il ia cu ea. "E baietelul meu, e foarte cuminte, sta in casuta lui si nu deranjeaza pe nimeni. Il iubesc de nu mai pot", a adaugat sportiva.Pe plan profesional, sportivei ii merge foarte bine. De putin timp, s-a mutat la Bucuresti, pentru a se pregati la clubul la care este legitimata, Steaua . "Imi place la Bucuresti, doar ca imi este greu cu aglomeratia, inca nu m-am obisnuit", a subliniat Bernadette.Berni asteapta cu nerabdare competitiile din 2021 si mai ales Jocurile Olimpice de la Tokyo "Este un an foarte greu, anul cu Jocurile Olimpice, cea mai mare competitie sportiva din lume, unde imi doresc o medalie. Mai avem campionatul european si vreau sa ies campioana europeana. Apoi campionatul mondial, unde mi-as dori o medalie", a spus jucatoarea noastra.Sportiva a inceput tenisul de masa la 6 ani, iar la 10 a plecat la Bistrita, la Centrul Olimpic, acolo unde era si fratele ei mai mare cu 3 ani. Berni este dubla campioana europeana cu echipa Romaniei in 2017 si 2019, de 3 ori vicecampioana europeana cu echipa Romaniei, a obtinut doua medalii de argint la dublu mixt cu Ovidiu Ionescu, la Jocurile Europene de la Minsk din 2019, a participat cu echipa Romaniei la Olimpiada de la Rio din 2016.Este campioana Top 16 Europa la seniori in 2019, campioana a Ligii Asiei in 2017, campioana nationala la simplu si dublu cu fratele ei, Hunor, de 12 ori campioana europeana de cadeti.Citeste si: FOTO Fiica fotomodel a legendarului Luis Figo a intrat in familia regala a Spaniei. Cu cine a fost surprinsa tanara