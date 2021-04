Unul dintre cei mai experimentati piloti romani povesteste lupta cu SARS COV 2: "Acest virus nu este o gluma! O spune un om care a venit de dincolo"

El a povestit experienta pe care a avut-o, intr-o postare pe facebook."Aproape 3 saptamani a durat aventura mea pe,, probele" unei suferinte pe care nu mi-as fi dorit sa merg nici macar in recunoastere. Nu stiu daca tot acest timp a durat prea mult sau prea putin, cert este ca a fost suficient cat sa inteleg sa pretuiesc mai mult viata, pe care, uneori, mi s-a intamplat sa mimez ca o traiesc, asa cum ni se intampla noua, tuturor.Toate aceste zile in care am luptat ca sa pot ajunge sa va scriu aceste ganduri, nu le consider pierdute. Dimpotriva. Vreau sa le transform intr-un supliment nutritiv, care sa ma ajute sa inteleg, sa vad si sa fac mai bine ca pana acum.Vreau sa stiti ca daca tratamentele medicale si eforturile medicilor m-au ajutat sa ma vindec, gandurile voastre, ale tuturor (enorm de multi) m-au ajutat sa rezist sa parcurg un drum pe care l-am crezut posibil doar in imaginatia celor mai curajosi creatori de fictiune.Va multumesc pentru gandurile bune si va iubesc pe toti! Le multumesc din toata inima doamnei Dr. Gherghina Alexandra, Dr. Saon Codin, Dr. Florin Ortan, Florin Guran si tuturor asistentelor si medicilor din spitalul judetean Brasov, sectia TIC, care au fost langa mine.Acesti oameni sunt ingeri pe pamant! Va rog sa aveti grija de voi, sa va bucurati de fiecare lucru marunt, sa va iubiti si sa incercati sa va protejati cat de mult puteti! Va spune un om care a venit de dincolo, acest virus nu este o gluma! Sa ne revedem cu bine", este mesajul campionului brasovean postat pe pagina personala de facebook.