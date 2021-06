Inima de campion. E impresionant ce face cu banii cel mai tanar sportiv din lotul olimpic al Romaniei

Va participa la Swimathon 2021

David a doborat primul record national cand avea 10 ani

A doborat 36 de recorduri nationale

David Popovici, pustiul minune al natatiei romanesti, care ne va reprezenta la Jocurile Olimpice de la Tokyo in proba de 100 metri liber, nu este doar extrem de talentat, ci are si un suflet pe masura.Putina lume stie ca sportivul se implica in actele de caritate. Luna aceasta el va inota intr-o cursa caritabila."Incercam sa strangem bani pentru copiii cu autism, incercam sa le facem rost de pregatire si terapie in apa, avem nevoie de o suma substantiala. Pe 19 iunie inotam pentru ei, sa putem sa ii ajutam", spune David Popovici, sportiv calificat la Jocurile Olimpice in proba de 100 metri liber.David a mostenit aceasta latura sensibila de la mama sa."Cand eram mic, mama lucra la un centru de copii cu autism si cand eram in vacanta ma lua de multe ori cu ea la serviciu. De mic mi-a placut sa petrec timp cu ei si sa ma joc cu ei", a completat David.David Popovici, component al Team Romania Tokyo 2021, s-a alaturat la startul celei mai mari curse de strangere de fonduri pentru copiii cu nevoie speciale. Tanarul care in luna septembrie va implini 17 ani va inota pentru ca 50 de copii cu autism sa beneficieze de un program de recuperare si integrare prin sport si aquaterapie.Alaturi de colegii sai mai mici, componenti ai echipei Fortosii Armatei, David va inota la cea de-a IX-a editie a Swimathon Bucuresti, alaturandu-se astfel cauzei propuse de Asociatia Conil.Proaspat calificat la Jocurile Olimpice, tanarul a rememorat momentul obtinerii biletului pentru Tokyo."Nu prea am stiut ce sa simt, Dupa o prima privire m-am uitat in tribuna si am vazut ca sunt cativa oameni cu mainile ridicate care tipa, ii auzeam vag. Atunci am stiut ca e real, numai ca a trebuit sa ma intorc de mai multe ori cu privirea la tabela sa pot sa ma conving pe mine. Nu credeam ca e adevarat", si-a amintit David Popovici."Telefonul imi era bombardat de mesaje si de telefoane. Cred ca primul mesaj deschis a fost cel de la prietenul meu cel mai bun, apoi le-am raspuns mamei si prietenei mele", a mai spus inotatorul.Povestea de dragoste dintre David si bazinul de inot a inceput la 4 ani, cand parintii i-au descoperit o problema la spate."Am venit la bazin pentru ca asa mi-a recomandat ortopedul. Am rezolvat problema cu spatele si nu am avut o trecere atat de clara la performanta. Nu a fost un moment, un an, in care am zis ca vreau sa ajung la Olimpiada", a subliniat David."S-a intamplat la al doilea Campionat National al meu si atunci am stiut ca vreau sa fac asta. Sa spulber cat mai multe recorduri nationale posibile", a declarat David.In cei 12 ani de cand a inceput sa practice inotul, David a urcat de 62 de ori pe podium, la toate categoriile de varsta si a doborat nu mai putin de 36 de recorduri nationale in sapte probe diferite.In calificarile probei de 100 metri liber, el a castigat seria a saptea cu timpul de 48,30 secunde. David a trecut fara probleme peste baremul de 48,57 si este cel mai tanar sportiv din delegatia Romaniei de la Jocurile Olimpice."Sper sa nu fiu privit tocmai ca un copil, e frumos si interesant ca sunt cel mai tanar, imi place sa aud asta, am aproape 17 ani, dar sa spui ca s-a calificat la 16 ani suna mai bine. Sper sa fiu privit la fel, sa fiu tratat cu aceeasi seriozitate si sa demonstrez ca e prima Olimpiada din multe altele", a incheiat David Popovici.