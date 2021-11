David Popovici s-a întors acasă după aurul de la Europene: "Voi fi cel mai bun din lume!"

Înotătorul David Popovici, primul campion european român în bazin scurt, a declarat, luni, la sosirea de la Kazan, că obiectivul său principal este de a deveni cel mai bun din lume şi în următorii ani va fi îndeplinit.

"Am fost foarte uniţi şi ne-am distrat. Eu şi cu Vlad (n.r. - Stancu), fiind cei mai mici, am câştigat foarte multă experienţă, ne-am bucurat de toate probele şi mă bucur că am putut să scriu puţină istorie pentru ceea ce înseamnă înotul românesc.

Eu m-am distrat, a fost o finală foarte frumoasă şi tot concursul a fost pentru a câştiga mai multă experienţă şi pentru a vedea ce pot să fac pe un teren pe care nu îl stăpânesc atât de bine, anume un bazin semiolimpic. Cred că la Tokyo am învăţat cum să-mi stăpânesc mai bine emoţiile, am învăţat cum să îmi văd mai bine de culoarul meu şi să mă pot concentra să fac ceea ce ştiu să fac cel mai bine. Mă bucur că am ieşit campion european în bazin scurt, numai că sunt conştient că destul de mulţi dintre adversarii mei au lipsit de aici, nu au venit din anumite motive, ar fi fost o competiţie şi mai intensă dacă erau toţi adversarii mei aici, dar mă bucur că am reuşit să câştig şi adevăratul meu obiectiv este să fiu cel mai bun din lume şi în următorii ani cu siguranţă se va întâmpla asta", a spus David Popovici.

El a comentat și pățania de la 400 de metri când s-a oprit cu două bazine mai devreme.

"La 400 sunt 16 bazine în bazin scurt şi pur şi simplu mi s-a întâmplat să nu mai număr bine, dar am învăţat din asta şi nu cred că se va mai întâmpla prea curând", a declarat Popovici, la Aeroportul Internaţional Henri Coandă.

România a obţinut trei medalii la Campionatele Europene de nataţie în bazin scurt de la Kazan (Rusia), prin David Popovici, aur la 200 metri liber, şi Robert Glinţă, argint la 100 de metri spate şi bronz la 50 de metri spate.

Sursa: News.ro

