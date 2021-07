David Popovici e irezistibil. Romanul si-a mai spulberat o data adversarii la Europene. E a doua sa medalie de aur

Sportivul de 16 ani a terminat proba cu timpul de 1:45.95 (la aproape doua secunde de urmatorul clasat) si si-a trecut in palmares a treia medalie la competitia gazduita de capitala Italiei, dupa argintul de la stafeta de 4x100 m liber si aurul de la 100 m liber, cu record mondial. Calificat lejer de dimineata in semifinale (timp 1:50.01), la 200 metri, David Popovici a intrat cu primul timp in marea finala - 1:45.26 - si a stabilit un nou record mondial, european si al competitiei de juniori, anunta Federatia Romana de Natatie si Pentatlon Modern.Inainte de finala de la 200 m liber, sportivul pregatit de antrenorul Adrian Radulescu s-a calificat in ultimul act de la 50 m. Fara sa forteze, David a obtinut primul timp din cele doua semifinale - 22.75 secunde - si va evolua duminica, in ultima zi de concurs de la Roma, in finala de la 50 m liber, de la ora 20.34.