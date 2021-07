Record mondial de juniori stabilit de un inotator roman: "Abia astept sa vad ce pot realiza la Tokyo"

"Pe cand mai aveam vreo 25 de metri de inotat stiu ca am zambit pur si simplu. M-am gandit la cat de bine ma simt si ca de abia astept sa iau o medalie impreuna cu stafeta. Ma bucur enorm pentru acest record si abia astept sa vad ce pot realiza la Tokyo. Eu si cu toata echipa din spatele meu am lucrat mii de ore pentru a putea atinge aceasta performanta. Le multumesc din suflet tuturor! Este o medalie meritata, cu siguranta", a declarat Popovici pentru site-ul forului national de natatie.Stafeta de 4x100 m liber masculin a Romaniei a cucerit medalia de argint, cu timpul de 3:19.93 minute, la Campionatul European de inot pentru juniori. Intrat primul in bazin, David Popovici, a stabilit un nou record mondial de juniori pe distanta de 100 de metri liber, cu timpul de 47.56 secunde.Alaturi de David, ca parte a stafetei medaliate cu argint, au mai urcat azi pe podiumul de la Foro Italico Swimming Pool Complex urmatorii: Mihai Gergely, Stefan Cozma si Patrick Dinu.Medalia de aur in aceasta proba a fost cucerita de Rusia (3:19.66), iar pe treapta a treia a podiumului a urcat Polonia (3:19.96).Tot marti seara, Vlad Stancu s-a clasat pe locul al saselea in finala de la 400 m liber, cu timpul de 3:53.09 min.