Ce l-a determinat pe David Popovici să refuze ofertele din SUA

Înotătorul David Popovici, locul 4 la Jocurile Olimpice de la Tokyo, a declarat, miercuri, la sediul COSR, că în cazul în care ar fi acceptat ofertele de a studia la o universitate din SUA ar fi beneficiat de parteneri de antrenament mai buni, dar a precizat că a ales să rămână în România datorită echipei sale.

"Eu vreau să continui să mă antrenez cu antrenorul, cu echipa mea şi, implicit, dacă se va întâmpla asta, va trebui să rămân în România şi pentru studii. Vreau să rămân alături de echipa mea şi să continui studiile în România. Dar nu rămân aici pentru că neapărat vreau să continui studiile în România, vreau să continui înotul alături de oamenii pe care îi am în jurul meu, în care am maximă încredere. Printre lucrurile de care aş putea să dispun eu în America ar fi parteneri de antrenament mai pregătiţi, la nivelul meu, sau poate mai sus, numai că din punct de vedere al condiţiilor, acum, cu echipa pe care o am şi care mă sprijină, îmi este foarte bine aici", a declarat Popovici.

El a precizat că a discutat subiectul şi cu Robert Glinţă, care a studiat la o universitate din Statele Unite ale Americii: "A contat foarte mult ce am vorbit cu Robert Glinţă, pentru că am foarte mare încredere în Robert, suntem prieteni şi ştiu că mi-ar spune numai adevărul. Am aflat foarte multe, şi părţi bune şi părţi rele despre America, şi am încercat să judec obiectiv şi imparţial".

Înotătorul David Popovici (17 ani) este deţinător al recordurilor mondiale în probele de 100 de m şi 200 de m liber la juniori şi a fost cel mai tânăr sportiv român care a participat la Jocurile Olimpice de la Tokyo. La competiţia supremă, Popovici a reuşit să obţină, surprinzător, locul 4, la proba de 200 m liber.

